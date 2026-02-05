GDZ Elektrik duyurdu, İzmirliler dikkat: 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 6 Şubat Cuma

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 6 Şubat Cuma günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre 6 Şubat Cuma günü İzmir'in Karşıyaka, Bergama, Bornova, Buca, Urla, Menderes, Menemen, Ödemiş, Karabağlar, Torbalı, Çeşme, Bayındır, Kiraz, Tire, Kemalpaşa ve Karaburun ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...