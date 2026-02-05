GDZ Elektrik duyurdu, İzmirliler dikkat: 16 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 6 Şubat Cuma

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 6 Şubat Cuma günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre 6 Şubat Cuma günü İzmir'in Karşıyaka, Bergama, Bornova, Buca, Urla, Menderes, Menemen, Ödemiş, Karabağlar, Torbalı, Çeşme, Bayındır, Kiraz, Tire, Kemalpaşa ve Karaburun ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 6653/1. Sk. 6643. Sk. 6643/1. Sk. 6644. Sk. 6653. Sk. 6642/2. Sk. 6655. Sk. 6638. Sk. 6632. Sk. 6631. Sk. 6641. Sk. 6642. Sk. 6642/1. Sk. 6626/1. Sk. 6626. Sk. 6626/2. Sk. 6629. Sk. 6601/3. Sk. 6601/2. Sk. 6640. Sk. )
Örnekköy ( 6601. Sk. 7532. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Bahçelievler ( 1851. Sk. 1851/9. Sk. 1851/10. Sk. Cevdet Bilsay Cd. )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Tuna ( Salah Birsel Sk. Kemal Paşa Cd. 1716. Sk. 1671. Sk. İbrahim Yılmaz Sk. )
Bahariye ( Müjgan Barutçu Sk. 1877. Sk. 1875. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:12:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Latife Hanım ( 7684. Sk. 7687. Sk. 7690. Sk. 7681. Sk. 7689. Sk. 7691. Sk. 7682. Sk. 7683. Sk. 7685. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Akçenger ( Akçenger Köyü İç Yolu )
Çeltikçi ( Çeltikçi Köyü İç Yolu )
Örenli ( Örenli Köyü İç Yolu )
Pirveliler ( Pireveliler Köyü İç Yolu )
Yortanlı ( Yortanlı Sk. )
Tırmanlar ( Tırmanlar Köyü İç Yolu )
Çaltıkoru ( Çaltıkoru Köyü İç Yolu )
Çürükbağlar ( Çürükbağlar Sk. )
Dereköy Hacılar ( Hacılar Köyü İç Yolu )
Eğiller ( Eğiller Köyü İç Yolu )
Dereköy ( Turanlı Yolu Dereköy Küme Evleri )
Çobanlar ( Çobanlar Köyü İç Yolu )
Ayvatlar ( Ayvatalar Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Zeytindağ
Bozyerler ( Yuntdağ Yolu 2776. Sk. Bozyerler Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler:11:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Pınarköy ( Pınarköy Küme Evleri Tepe Küme Evleri )
Kurfallı
Süleymanlı
Ovacık
Bozköy
Aşağıkırıklar ( Aşağıkırıklar Köyü İç Yolu )
Yenikent ( Çiftlik Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler:10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ümit ( 7300. Sk. 7306. Sk. Pınar Cd. 7304. Sk. 7303. Sk. 7302. Sk. 7305. Sk. )
Ümit ( 7302. Sk. 7300. Sk. 7304. Sk. 7301. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Doğancılar ( Yunus Emre Cd. Kocaorman Mevkii 6001. Sk. )
Doğancılar ( 6005. Sk. 6004. Sk. 6007. Sk. 6004/1. Sk. 6003/1. Sk. 6003. Sk. Yunus Emre Cd. 6002. Sk. 6001. Sk. 6006. Sk. )
Doğancılar ( 6002. Sk. 6013. Sk. 6002/1. Sk. )
Laleli ( 407. Sk. 409. Sk. 411. Sk. 399/1. Sk. 403. Sk. 405. Sk. 411/1. Sk. 417. Sk. 424. Sk. 425. Sk. )
Yiğitler ( Onat Cd. 362. Sk. 364. Sk. 364/1. Sk. 355. Sk. 357. Sk. 359. Sk. )
Çamlık ( 411/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
****
Kesinti yapılacak mahalleler:Yiğitler ( 363. Sk. Onat Cd. 367. Sk. 365. Sk. )
Çamlık ( 856. Sk. 854. Sk. 415/1. Sk. 411/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 18:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Zafer ( 2309. Sk. 2323. Sk. 2325. Sk. 2326. Sk. 2331. Sk. 2332. Sk. 2335. Sk. 2336. Sk. 2337. Sk. 2338. Sk. 2339. Sk. 2340. Sk. 2342/1. Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 2350. Sk. 2351. Sk. 2352. Sk. 2354. Sk. 2355. Sk. 2357. Sk. 2358. Sk. 2360. Sk. 2360/1. Sk. 2361. Sk. 2369. Sk. 2370. Sk. 2371. Sk. 2372. Sk. 2373. Sk. Atatürk Cd. Cennet Vadisi Gaffar Okkan Sk. Turgut Özal Cd. Çiftlik Sk. 2353. Sk. 2311. Sk. 2321. Sk. 2316. Sk. 2328. Sk. 2329. Sk. 2320. Sk. 2342. Sk. 2341. Sk. 2370/1. Sk. 2333. Sk. 2334. Sk. 2401. Sk. 2403. Sk. 2352/1. Sk. 2374. Sk. 2320/1. Sk. 2322. Sk. 2315. Sk. 2302. Sk. 205/25. Sk. 2305. Sk. 2307. Sk. 2308. Sk. 2310. Sk. 2312. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2318. Sk. 2319. Sk. )
Zafer ( 2364. Sk. Dülger Entegre Et Tesisleri 2374. Sk. 2370/1. Sk. Çiftlik Sk. 2365. Sk. 2371. Sk. Gaffar Okkan Sk. 2361. Sk. 2370. Sk. 2358. Sk. 2360. Sk. 2372. Sk. 2359. Sk. 2366. Sk. )
29 Ekim
Kesinti yapılacak saatler:00:00 - 06:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Doğancılar ( 6030. Sk. )
Kırklar ( 5030. Sk. 5028/1. Sk. 5031/1. Sk. 5028. Sk. )
Kırklar ( 5002/1. Sk. )
Doğancılar ( 6007. Sk. 6015. Sk. )
Kırklar ( Kocaorman Mevkii )
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kalabak ( Mustafa Kemal Blv. 3016. Sk. 3029. Sk. 3027. Sk. 3020. Sk. 3016/1. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3007. Sk. 3003. Sk. 3042. Sk. 3021. Sk. 3032. Sk. 3008. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Yaka ( Şehit Yüzbaşı Kemal Sk. Aydınlar Sk. Bademci Sk. Pina Sk. Ilgaz Sk. Hendek Sk. Gündoğdu Sk. Ezgi Sk. Erdoğan Ker Cd. Öykü Sk. Yakamoz Sk. Mine Sk. Sungur Sk. Mercan Sk. Karaalan Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ahmetbeyli ( 4083. Sk. 4081. Sk. Claros Blv. )
Çile ( Dedealtı Sk. 4048/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Şaşal ( 7908. Sk. 7905. Sk. 7910. Sk. Menderes Gümüldür Cd. 7900. Sk. 7906. Sk. 7914. Sk. 7904. Sk. 7912. Sk. 7907. Sk. 7902 )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Efemçukuru ( Efemçukuru Köyü İç Yolu Efemçukuru Küme Evleri 7561. Sk. 7552. Sk. 7554. Sk. 7556. Sk. 7557. Sk. 7553. Sk. 7560. Sk. 7551. Sk. 7555. Sk. Efem Çukuru Köyü Yolu )
Kesinti yapılacak saatler:10:30 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Oğlananası Atatürk ( Hasan Tahsin Cd. Barbaros Cd. Koca Mimar Sinan Cd. 7078. Sk. Tercan Cd. Turgut Reis Cd. 7076/1. Sk. Mehmet Akif Cd. Oğlananası Kısık Sanayi Yolu Saim Çıkrıkçı Cd. Namık Kemal Cd. )
Kısık ( 7706. Sk. 7705. Sk. 7704. Sk. 7703. Sk. 7702. Sk. 7701. Sk. 7700. Sk. 7713. Sk. 7714. Sk. İzmir Aydın Cd. 7709. Sk. 7709/13. Sk. 7709/10. Sk. 7709/5. Sk. 7709/8. Sk. 7709/3. Sk. 7709/7. Sk. 7709/1. Sk. 7709/9. Sk. 7709/6. Sk. 7709/2. Sk. 7709/4. Sk. 7710/1. Sk. 7711. Sk. 7712. Sk. 7709/12. Sk. 7715. Sk. 7710. Sk. 7708. Sk. 7707. Sk. )
Dokuz Eylül
Gölcükler
Kesinti yapılacak saatler:00:00 - 06:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Telekler ( Telekler Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Üç Eylül ( Kanlıkuyu Mevki Küme Evleri )
Üç Eylül ( Kasap Kuyu Mevkii Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
****
Kesinti yapılacak mahalleler: Çamyayla ( Soğukpınar Küme Evleri Yeşil Dere Küme Evleri Yeşil Kır Küme Evleri Çamyayla Küme Evleri )
Horzum ( Gencer Yaylası Küme Evleri isimsiz Taşlı Sk. Çalı Sk. Darıovası Küme Evleri Yakup Fidan Sk. Dumanlı Sk. Horzum Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler:10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bozyaka ( 3066. Sk. 3115. Sk. 3110. Sk. 3109. Sk. 3107. Sk. 3082. Sk. 3073. Sk. 3072. Sk. 3071. Sk. 3070. Sk. 3069. Sk. 3055. Sk. )
Sevgi ( Sevgi Blv. Eski İzmir Cd. 4634. Sk. 4623. Sk. 4592. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Bahçelievler ( Ulu Önder Cd. )
Reis ( 9165/1. Sk. 9165. Sk. 9163/2. Sk. 9163/1. Sk. 9163. Sk. 9120. Sk. 9118. Sk. 9116/2. Sk. )
Esenlik ( 9124. Sk. 9122. Sk. )
Esenlik ( 9054. Sk. 9210. Sk. Ant Cd. Ordu Cd. )
Kazım Karabekir ( 9215. Sk. 9002/9. Sk. 9002/8. Sk. 9002/7. Sk. 9002/5. Sk. 9002/4. Sk. 9002/2. Sk. 9002/10. Sk. 9002/1. Sk. 9002. Sk. 9080. Sk. 9009/2. Sk. 9009/1. Sk. Yıldız Cd. Saim Çıkrıkçı Cd. 9216. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:08:30 - 12:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Vatan ( Mızraklı Cd. 9129. Sk. 9102/5. Sk. 9102/1. Sk. 9102. Sk. 9102/3. Sk. 9102/4. Sk. 9083. Sk. 9093. Sk. 9100. Sk. 9102/2. Sk. )
Tahsin Yazıcı ( Kültür Cd. 9168/3. Sk. Mevlana Cd. )
Refet Bele ( Yurtsever Cd. )
Tahsin Yazıcı ( 9306/2. Sk. 9168/6. Sk. 9168. Sk. 9168/2. Sk. 9168/11. Sk. 9168/10. Sk. 9133. Sk. 9168/8. Sk. Fatin Rüştü Zorlu Cd. Kültür Cd. Mevlana Cd. Yiğitler Cd. Yunus Emre Cd. )
Refet Bele ( 9167. Sk. 9143/2. Sk. 9143/1. Sk. 9143. Sk. 9139/2. Sk. 9139. Sk. Yurtsever Cd. 9178. Sk. 9176. Sk. 9171. Sk. 9169. Sk. )
Tahsin Yazıcı ( 9168/10. Sk. Aşıklar Cd. Kültür Cd. 9168/6. Sk. 9168/5. Sk. 9168/3. Sk. Mevlana Cd. )
Kesinti yapılacak saatler:13:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TORBALI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Fevzi Çakmak ( Mehmet Akif Ersoy Cd. Koyuncuoğlu Cd. 8155. Sk. 48. Sk. 47. Sk. 37. Sk. 36. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36/1. Sk. 25. Sk. 28. Sk. 30. Sk. 33/1. Sk. 33. Sk. 33/2. Sk. 40. Sk. 27. Sk. 31/1. Sk. )
Fevzi Çakmak ( 20. Sk. 31/1. Sk. 13. Sk. 29. Sk. 21. Sk. 21/1. Sk. 22. Sk. 25. Sk. 28. Sk. 28/2. Sk. 8105/1. Sk. 8106. Sk. 8107. Sk. 9100/1. Sk. 9100/2. Sk. İhlas Cd. 8109. Sk. 13/2. Sk. 25/1. Sk. 25/2. Sk. 26/3. Sk. 22/2. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler:10:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Ovacık ( 7076. Sk. 7078. Sk. 7068/1. Sk. 7105. Sk. 7034/1. Sk. 7107. Sk. 7094. Sk. 7056. Sk. 7036/1. Sk. 7103. Sk. 7035. Sk. 7032. Sk. 7106 7110. Sk. 7053/1. Sk. 7055. Sk. 7028. Sk. 7092. Sk. 7036. Sk. 7040. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083/1. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7097. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. )
Musalla ( 7010. Sk. Akarca Mevkii Küme Evleri 7010/1. Sk. 7011. Sk. 7027. Sk. 7020. Sk. 7019. Sk. 7018. Sk. 7017. Sk. 7014. Sk. 7008. Sk. 7000. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. Deveci Alan Küme Evleri 1564. Sk. 1512. Sk. Sarnıç Mevkii Küme Evleri 7042. Sk. 7040/1. Sk. 1500. Sk. 7024. Sk. 7005. Sk. 7006. Sk. 7016. Sk. 7004. Sk. 7003. Sk. 7007. Sk. 7002. Sk. 7001. Sk. )
Fahrettinpaşa
Çakabey
Kesinti yapılacak saatler:09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYINDIR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Bıyıklar ( Tariş Sk. )
Fatih ( Dedeağaçlı Sk. Fabrika Önü Cd. Hasan Tahsin Cd. Hastane Cd. Hükümet Önü Cd. Sanayi Çarşısı Küme Evleri Toros Cd. )
Mithatpaşa ( Kubilay Cd. İnkılap Cd. )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Demircilik ( Menderes Blv. Yunus Emre Sk. Salih Uçak Sk. Osmanbey Sk. Ergenekon Gç. Sk. Hasan Tahsin Cd. MEHMET AKİF )
Fatih ( Uludağ Sk. Toros Cd. Fabrika Önü Cd. )
Kesinti yapılacak saatler:13:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Dokuzlar ( Dokuzlar Küme Evleri Güvenç Küme Evleri Ayrıklı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeni ( Ulucamii Cd. 1. Tahtakale Cd. Gazazhane Cd. Eski Hallaçlar Sk. İsmailağa Sk. Tahtakale Pamukpazarı Sk. Menekşe Sk. Ankara Cd. Atatürk Cd. Mektep Cd. )
Ertuğrul ( Çukur Sk. Uzunirim Sk. Kuyumcu Ali Sk. Eski Yeni Hamam Sk. Aydınoğlu Cd. Bedestan Cd. )
Cumhuriyet ( Cağaloğlu Çıkmazı Sk. Yeşilimaret Sk. Yanıkkonak Cd. Yahşibey Sk. Karahasan Cd. Akküp Sk. 2. Karahasan Sk. )
Bahariye
Kesinti yapılacak saatler:09:30 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Örnekköy ( 1009. Sk. 1044. Sk. 1002. Sk. 1074. Sk. 1080/2. Sk. 1014. Sk. Okul Cd. Değirmen Cd. Baykal Cd. 1119. Sk. 1117. Sk. 1115. Sk. 1107. Sk. 1105. Sk. 1081. Sk. 1080/3. Sk. 1080/1. Sk. 1080. Sk. 1079. Sk. 1077. Sk. 1073. Sk. 1072. Sk. 1071. Sk. 1070. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1042. Sk. 1040. Sk. 1038. Sk. 1036. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1008. Sk. 1006. Sk. 1003. Sk. 1001. Sk. 1000. Sk. 1113. Sk. 1111. Sk. 1109. Sk. 1103. Sk. 1101. Sk. 1099. Sk. )
Nazarköy ( Yesillik Yolu Küme Evleri )
Soğukpınar ( 337. Sk. Soğukpınar Küme Evleri Kemalpaşa Cd. )
Mehmet Akif Ersoy ( Mehmet Akif Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABURUN'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Eğlenhoca
Kesinti yapılacak saatler:09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları