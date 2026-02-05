  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! 5 Şubat Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak planlı elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Şubat Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Mektep

09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Muhittin Erener

09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Karahıdırlı
Gaylan
Sindel
Armağanlar
Maruflar
Kaşıkçı

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
Naldöken
Kavaklıdere

09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Barış

09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır

09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2
Ahmet Taner Kışlalı

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Umut

09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
Eğlenhoca

09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet

10:00 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Taşlıyatak
Olgunlar

09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çile
Ahmetbeyli

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Kemal Atatürk
Gazi

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Emmioğlu

09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca

09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Karateke
İbni Melek OSB
Toki

14:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Denizli

