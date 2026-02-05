İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak! 5 Şubat Perşembe

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde ne kadar süreli elektrik kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
09:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Mektep
09:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Muhittin Erener
09:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Karahıdırlı
Gaylan
Sindel
Armağanlar
Maruflar
Kaşıkçı
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Ümit
Naldöken
Kavaklıdere
09:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Ufuk
Barış
09:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Ildır
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Evka - 2
Ahmet Taner Kışlalı
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Kibar
Umut
09:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
Küçükbahçe
Eğlenhoca
09:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 17:30
KİRAZ / İZMİR
İğdeli
Taşlıyatak
Olgunlar
09:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Çile
Ahmetbeyli
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Kemal Atatürk
Gazi
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Emmioğlu
09:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
09:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
İbni Melek
Karateke
İbni Melek OSB
Toki
14:30 - 15:30
URLA / İZMİR
Denizli