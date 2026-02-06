Denizde, havuzda değil alt geçitte boğuldu!

İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Acı olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi.

SULAR DAKİKALAR İÇİNDE YÜKSELDİ

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı aracın sürücüsü, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.