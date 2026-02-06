İzmir ve Muğla'dan acı haber! Şiddetli sağanak 2 can aldı

"HER ŞEY ORTADA"

Bölge sakinlerinden Emirhan Köylü, (51), "Söylenecek bir şey yok, her şey meydanda zaten. Belediyenin hizmetleri bunlar. Bir önlem yok, bir şey yok. İZBAN bitti, giden gitti. Gördüğünüz gibi her şey meydanda. İZBAN'ı su bastı, bir de kaza oldu. Bir cenazemiz de var. Söylenecek bir şey bulamıyoruz şu an. İtfaiye de geliyor ama hiçbir faydası yok. 3 saatte bu hale geldi buralar" dedi.

İZMİR'DE ÖLÇÜLEN YAĞIŞ MİKTARI AÇIKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yer istasyonlarından alınan verilere göre İzmir'de bugün meydana gelen yağış miktarının değerleri açıklandı. Açıklamada, Menderes'in Çileme Mahallesine düşen yağış miktarı 119,3 mm, Gümüldür'e 74,6 mm, Urla orman sahası bölgesine 61,9 mm, Bayındır'ın Çınardibi Mahallesine 61,6 mm, Menderes orman sahası bölgesine 55,8 mm, Seferihisar'a 50 mm, Torbalı'ya 49,2 mm, Urla'ya 47,9 mm, Karaburun'a 42,7 mm, Kemalpaşa'ya 39,4 mm, Çeşme'ye 34,5 mm, Dikili'ye 32,1 mm ve Konak ilçesine 29,9 mm yağışın düştüğü belirtildi. Ayrıca, İzmir genelinde ortalama yağış miktarının 41,0 mm olarak ölçüldüğü kaydedildi.