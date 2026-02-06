Saatler 4.17'de durdu | Asrın felaketinin 3.yılı! Acımız hala taze!

Saatler 4.17'yi gösteriyordu...Türkiye, 6 Şubat gecesi "asrın felaketi" olarak adlandırılan bir kara güne uyandı. 6 Şubat 2023'te önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Depremde çevre illerde büyük hasar meydana gelirken deprem birçok çevre ülkeden de hissedildi. Ülke daha ilk depremin şokunu atlamadan aynı gün ilk depremden 9 saat sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
Binlerce binanın yerle bir olduğu depremin açtığı yaralar, devlet ve milletin el ele vermesiyle hızla sarıldı. 108 bin kilometrekarelik alanda 14 milyon kişiyi etkileyen asrın felaketi sonrası 11 il, devletin eşi benzeri görülmemiş ihya seferberliği ile küllerinden doğdu.
Deprem bölgesindeki 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede, 200 bin personel gecegündüz ter döktü. 3 yıl dolmadan 455 bin konut inşa edildi, yaklaşık 2 milyon depremzede güvenli yuvalarına yerleşti.
Nüfus bakımından Litvanya, yüzölçümü açısından Bulgaristan kadar alan, sil baştan inşa edildi. Tarihi bir hızla tamamlanan inşa seferberliği kapsamında, deprem bölgesindeki ilk temeller 15. günde atıldı.
İlk teslimat ise 45. günde gerçekleşti. 27 Aralık 2025'te 455 bininci bağımsız bölüm tamamlandı. Toplamda 367 bin 995 konut, 65 bin 672 köy evi, 21 bin 690 işyeri yapıldı.