Saatler 4.17'de durdu | Asrın felaketinin 3.yılı! Acımız hala taze!

Saatler 4.17'yi gösteriyordu...Türkiye, 6 Şubat gecesi "asrın felaketi" olarak adlandırılan bir kara güne uyandı. 6 Şubat 2023'te önce Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Depremde çevre illerde büyük hasar meydana gelirken deprem birçok çevre ülkeden de hissedildi. Ülke daha ilk depremin şokunu atlamadan aynı gün ilk depremden 9 saat sonra bu kez merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran asrın felaketinde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.