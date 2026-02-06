  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İzmir'in barajlarında son durum ne? 6 ŞUBAT 2026 İZSU BARAJ DOLULUK ORANLARI: Tahtalı, Gördes, Güzelhisar, Balçova...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de etkili olan yağışlardan sonra baraj doluluk oranları yakından takip ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 6 Şubat 2026 tarihli güncel baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı. Peki son yağışlar sonrası İzmir'de barajların son durumu ne? Baraj seviyeleri yükseldi mi? İşte güncel rakamlar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İzmir baraj doluluk oranları İzmir'de meydana gelen son yağışların ardından merak konusu oldu.

İşte İzmir barajlarında son durum (6 Şubat 2026).

Barajlardaki doluluk oranlarında son yağışların ardından kısmi yükselişler yaşandı.

Tahtalı Barajı Doluluk Oranı (%): 14,88

Balçova Barajı Doluluk Oranı (%): 44,91

Ürkmez Barajı Doluluk Oranı (%): 45,05

Güzelhisar Barajı Doluluk Oranı (%): 54,22

Gördes Barajı Doluluk Oranı (%): 6,42

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı (%): 45,94

