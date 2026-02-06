İzmir'in barajlarında son durum ne? 6 ŞUBAT 2026 İZSU BARAJ DOLULUK ORANLARI: Tahtalı, Gördes, Güzelhisar, Balçova...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir baraj doluluk oranları İzmir'de meydana gelen son yağışların ardından merak konusu oldu.
İşte İzmir barajlarında son durum (6 Şubat 2026).
Barajlardaki doluluk oranlarında son yağışların ardından kısmi yükselişler yaşandı.
Tahtalı Barajı Doluluk Oranı (%): 14,88
Balçova Barajı Doluluk Oranı (%): 44,91
Ürkmez Barajı Doluluk Oranı (%): 45,05
Güzelhisar Barajı Doluluk Oranı (%): 54,22
Gördes Barajı Doluluk Oranı (%): 6,42
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Doluluk Oranı (%): 45,94