Minik Zümra’nın Ramazan ayı umudu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan 15 aylık SMA TİP-2 hastası Zümra Eren'in yurt dışındaki gen tedavisi için valilik izinli bağış kampanyası yüzde 50'li seviyelere ulaştı. Minik kızlarını yaşatmak için seferber olan Eren ailesi "Ramazan ayında fitre ve zekat bağışlarınızla Zümra'mız inşallah tekrar yaşama tutunacak" dedi. Buca Gediz'de, 2024 yılında dünyaya geldiği hastanede SMA TİP-2 tanısı alan Zümra'nın yardım çığlığını ilk kez 24 Şubat 2025'te duyuran Yeni Asır, haber takibini sürdürdü. Aile ile görüşen Yeni Asır ekibi, Zümra Eren'in yaşanan olumsuzluklara rağmen, kampanyasının Ramazan ayı ile birlikte ivme kazanmasının beklendiği bilgisine ulaştı.

SEFERBER OLDULAR

Baba Fazıl (39), eşi Rabia Eren (38), çocukları Gülsena (16) ve Faruk (12) Eren ile birlikte minik Zümra'yı yaşatmak için adata seferber olduklarını belirterek, "Zümra büyüdü ve artık konuşmaya başladı. Sevindirici olan kızımızda henüz kas kayıpları başlamadı. Yurt dışındaki tedavisi için gerekli gen ilacının bedeli 1 milyon 820 bin dolar yani yaklaşık 80 milyon TL civarında. Mübarek, Ramazan ayında hayırseverlerden destek bekliyoruz. Fitre ve zekat bağışlarını lütfen Zümra'yı yaşatmak için kullanın" şeklinde konuştu.

KAMPANYA BİLGİLERİ

Vakıfbank: TR56 0001 5001 5800 7351 8330 22 (TL)

TR68 0001 5001 5804 8024 8680 80 (USD)

TR44 0001 5001 5804 8024 8681 24 (EURO)

Alıcı ismi: Rabia Elçin Eren Açıklama: 'Zümra yaşasın'