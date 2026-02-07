Sahte ‘İZBAN’ vurgunu

FOREX yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN'ın internet sitelerini kopyalayan şüpheliler, 313 milyon TL vurgun yaptı. Şüphelilerin, suç gelirlerini İstanbul Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktardığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından forex yatırım dolandırıcılığı ile BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerinin birebir kopyalanması suretiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık eylemlerine yönelik soruşturma başlatıldı.

12 İLDE OPERASYON

BU eylemlerden elde edilen suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar aracılığıyla Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi. Yürütülen eş zamanlı operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 59 şüpheli gözaltına alınırken Başsavcılık, "Soruşturma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması ile mücadele kapsamında çok yönlü olarak devam etmektedir"