AK Partili İnan'dan sert çıkış: 'En kısa sürede İzmir'de bu çile dönemini bitireceğiz'





"EN KISA SÜREDE İZMİR'DE BU ÇİLE DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"



İnan, genel kurul çıkışında bir gazetecinin "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la ipler koptu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:



"Bir ip yoktu kopacak olan. O CHP Belediye Başkanı, biz de İzmir'de muhalefet cephesini temsil eden kişileriz. İzmir'de iş üretilsin, sıkıntılar giderilsin diye yoğun bir şekilde milletvekillerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim bu iyi niyetimiz bir zayıflık sanılıyor. Buna yönelik tepkimizi gösterdik. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Artık beceriksizliklerini çeşitli ideolojik iftiralarla örtmeye kalkmasınlar. Yapacakları şeyler belli. İzmir'in çöp konusunda tesisleşme sözlerini versinler. Çünkü kaçak izinleri o sözler için aldılar. Öte yandan körfezi temizlesinler. Bugün yaşadığımız kayıp kaçak sorunlarını da çözsünler. Kendisinin arka kapılarda, bakanlık koridorlarında yapamayacağı sözleri vererek, İzmir'i kandırdığını ve vakit kaybettirdiğini bizler vatandaşımıza anlatıyoruz. En kısa sürede İzmir'de bu çile dönemini bitireceğiz."



İzmir milletvekillerine seslenen İnan, "Bu şehre en ufak bir katkıda bulunmak, İzmirlilik adına bir milliyetçilik ortaya koymak istiyorlarsa, bu şehirde belediye koridorlarında her türlü komisyonculuğu ortaya koyan, Veli Ağababa gibileri ve Ali Mahir Başarır'ların akrabalarını temizlesinler. Öyle burada İzmirliyim deyip, arkadan da genel merkezdeki rant çetelerinin esiri olmasınlar. Burası İstanbul değil, bu şehirde asla ve asla kooperatif yolsuzluğunda görüldüğü gibi yolsuzluklara ve hırsızlıklara biz müsaade etmeyiz. Bu konuda da etkin muhalefet yapmaya devam ederiz. İzmirli ile ilgili iyi niyetimiz istismar edildiği andan itibaren gereken cevabını da fazlasıyla veririz."



Tugay'ın sürekli yalan söylediğini ifade eden İnan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Beceri yoksunu olan birisi var. SGK borçlarını ödeyememiş, hala 'krediden yararlanamıyoruz, Ankara bize engel oluyor' gibi yalanın en büyüğünü söyleyen karşımızda bir muhatap var. Zaten bu CHP'lilerin 25 senede İzmir'de söylediği yalanları toplayın dünya tarihinde bu kadar yalan söylenmemiştir. İzmirli hemşehrilerimiz de kimin yalan kimin doğru söylediğini çok iyi biliyor."

