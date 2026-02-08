  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İZBAN ve ESHOT sefer saatleri 2026: İZBAN sabah kaçta başlıyor, son tren saat kaçta?

İZBAN ve ESHOT sefer saatleri 2026: İZBAN sabah kaçta başlıyor, son tren saat kaçta?

İzmir'de toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar, İZBAN ve ESHOT sefer saatlerini yakından takip ediyor. Özellikle işe ve okula gidiş saatlerinde büyük önem taşıyan sabah seferleri ile akşam son tren ve otobüs saatleri sıkça araştırılıyor. İZBAN sefer saatleri ve durak bilgileri, İzmirli yolcuların gündeminde yer alırken 'İZBAN sabah kaçta çalışmaya başlıyor?' ve 'Son tren saat kaçta kalkıyor?' soruları da merak ediliyor. İşte 2026 güncel İZBAN sefer saatleri...

İzmir'de toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar "İZBAN sabah kaçta çalışmaya başlıyor?", "ESHOT otobüsleri saat kaçta geçiyor?", "Durak bilgileri nereden öğrenilir?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte detaylar...

İZBAN SEFER SAATLERİ

İZBAN seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İZBAN duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN DURAK İSİMLERİ VE SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR KALKIYOR?
İZBAN şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.

İZBAN DURAKLARI VE İSİMLERİ

- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
- İnkılap,

- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk

istasyonları hizmet vermektedir. Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer istasyonlar yer üstündedir.

İzmir'de ESHOT otobüs saatleri kaç? Hangi duraktan hangi otobüs geçiyor?

