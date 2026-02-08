İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 8 ŞUBAT 2026 PAZAR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajların doluluk oranları yükseldi mi? Barajların son su seviyeleri ne kadar oldu? İşte İZSU verilerine göre barajların son durumu...
İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: 17,17
Balçova Barajı: 44,91
Ürkmez Barajı: 45,05
Güzelhisar Barajı: 55, 22
Gördes Barajı: 9,35
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: 46,44
Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda hareketliliği artırdı. Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.
İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos 2025 tarihinden bu yana 13 ilçede (Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Menderes) gece 23.00–05.00 saatleri arasında uygulanan planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin bu gece itibarıyla sona ereceği bildirildi. Yetkililer, barajlardaki su seviyesi kritik seviyelere gelmediği sürece planlı ve dönüşümlü su kesintilerinin planlanmadığını söyledi.
TAHTALI'YI BESLEYEN DERELER YENİDEN CANLANDI
Yağışlarla birlikte Tahtalı Barajı havzasında yer alan Küner Çayı, Sarıçay, Tahtalı Çayı, Küner Deresi, Yeni Köy Deresi ve Dereköy Deresi'nde akışın arttığı gözlendi. Uzun süredir düşük debiyle akan dere yataklarının yeniden suyla buluşması, baraj açısından umut verici bir tablo ortaya koydu. Tahtalı Havzası'na düşen yağışlar yalnızca baraj doluluk oranları açısından değil, yer altı su kaynaklarının beslenmesi ve İzmir'in uzun vadeli su güvenliğinin sağlanması bakımından da büyük önem taşıyor.