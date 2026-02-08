İZMİR BARAJLARI DOLULUK ORANLARI 8 ŞUBAT 2026 PAZAR

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajların doluluk oranları yükseldi mi? Barajların son su seviyeleri ne kadar oldu? İşte İZSU verilerine göre barajların son durumu...

Kent genelinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağışlar, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı Havzası'nda hareketliliği artırdı. Kent merkezine ocak ayından bu yana düşen yağış miktarı metrekareye toplam 330 kilogram oldu. 30 Aralık 2025'te yüzde 0,13 olan Tahtalı Barajı'nın aktif doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 14,88'e yükseldi. Diğer barajlarda da su seviyelerinde artış gözlenirken, barajlardaki bu yükseliş kent genelinde su arzının daha sağlıklı şekilde yönetilmesine olanak sağladı.