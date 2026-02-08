Karabağlar Belediyesi'nin akaryakıt istasyonu kapatıldı

İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne başvuran bir akaryakıt firması, belediye şirketine ait akaryakıt istasyonunun faaliyetinin durdurulmasını ve işyeri ruhsatının iptal edilmesini talep etti. Yapılan başvuruda akaryakıt istasyonunun daha önce hukuka aykırı şekilde işletildiği, gelen tepkiler nedeniyle bir yıldır faaliyetinin durdurulduğuna dikkat çekildi.