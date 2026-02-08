Ödemişte aşırı hız ölümle noktalandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bahçe duvarına çarpan otomobildeki yolcunun hayatını kaybettiği kazada, sürücü tutuklandı. Mustafa A. (45) idaresindeki otomobil, aşırı süratli seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bir bahçe duvarına çarparak duvarı yıktı. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Ali Eren (48) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan ve olay yerine gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mustafa A., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.