İzmir’de 104 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşan narko-alan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından ilçede belirlenen bir adreste gerçekleştirilen aramalarda 104 bin 40 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu maddeleri piyasaya sürmek amacıyla temin edilen 500 adet boş plastik ilaç kutusu ele geçirildi.

Operasyon sonucu el konulan uyuşturucu maddeler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.