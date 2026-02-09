Başkan Erdoğan’ın strateji haftası

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta Ankara'da siyasetin kalbinin attığı kritik toplantılarda boy gösterecek. Parti kulislerinde "strateji haftası" olarak yorumlanan bu yoğun program, hem teşkilatlara hem de Meclis gündemine önemli mesajlar taşıyor. Başkan Erdoğan'ın bu haftanın ilk dikkat çeken durağı AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı olacak. Parti yönetiminin en üst karar mekanizmalarından biri olan MYK'da, iç ve dış politikadaki son gelişmeler masaya yatırılacak.

GRUP TOPLANTISI YAPILACAK

ERDOĞAN'IN bir diğer önemli programı ise AK Parti Grup Toplantısı olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşma, yalnızca milletvekilleri tarafından değil, siyaset kulisleri ve kamuoyu tarafından da yakından takip edilecek. Erdoğan'ın konuşmasında hem güncel siyasi gelişmelere hem de muhalefete yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan'ın burada Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerine de değinecek. Öte yandan haftanın finalinde ise AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı var. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelecek il başkanlarıyla yapılacak bu buluşma, teşkilatların nabzını tutma açısından büyük önem taşıyor.