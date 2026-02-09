Marble İzmir 2026 için hazırlıklar devam ediyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Marble İzmir - 31. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın Danışma Kurulu Toplantısı, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. 14 - 17 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 31. Marble İzmir Fuarı'nın Danışma Kurulu Toplantısı, İZFAŞ Genel Müdürü Tuğçe Cumalıoğlu ev sahipliğinde, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu, TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, oda ve birlik başkanları ile yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlendi.