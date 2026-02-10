İzmir’in nüfusu 4.5 milyona ulaştı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese dayalı nüfus kayıt sistemini açıkladı. Açıklanan istatistikte Türkiye'nin toplam nüfusu bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. Nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. İzmir, en yüksek nüfusa sahip üçüncü il olma unvanını sürdürdü. Açıklanan verilere göre; İzmir'in toplam nüfusu 4 milyon 504 bin 185 olarak açıklandı. İzmir'de erkeklerin toplam nüfusu 2 milyon 227 bin 738 olurken, kadınlar ise toplamda 2 milyon 276 bin 447 olarak istatistiklere yansıdı. İzmir, bu verilerle Türkiye nüfusunun yüzde 5,23'ünü oluşturdu. İzmir'in geçen sene nüfusu ise 4 milyon 493 bin 242 kişi olarak açıklanmıştı. İzmir'de nüfus artışı bir yılda ortalama 12 bin olarak görüldü.