Rüşvet şüphelileri hesap veriyor

BUCA Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlının sorgulamalarının tamamlanmasının ardından dün sabah Adliye'ye sevk edildi. Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı, "Rüşvet" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 19 kişi hakkında tutuklama 7 kişi için Adli kontrol talep etti. Şüphelilerin Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifade işlemleri dün öğleden sonra başladı. Hakkında dosya kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin (biri yurt dışında) yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan Buca Belediyesi'ndeki işçiler, geçmiş ve şu anki yan haklarını 40 gün geçmesine rağmen almadıkları gerekçesiyle yeniden eylem başlattı.

'HİÇBİRİNİ ALAMADIK'

İLÇE genelinde cenaze, veteriner ve zabıta dışında tüm hizmetleri durduran işçiler, haftanın ilk günü sabahın ilk saatlerinden itibaren belediye binası önünde bir araya geldi. Bina önünde açıklama yapan Disk Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Daha önce yaptığımız 7 günlük eylemden sonra belediye başkanı ile bir anlaşma sağladık. Bizden 25 Ocak'a kadar müsaade istediler. 'Kredi çekildiğinde işçinin maaşının tamamını vereceğiz' dediler. 25 Ocak'a geldiğimizde o alacaklarımızın hiçbirini alamadık" dedi.