SMA’lı torunu için gönüllülerle el ele verdi

Kayserili 10 aylık SMA Tip 1 hastası Alya Taşdemir'in kampanyası için İzmir Konak Meydanı'nda stant açan Kemal Budak (67) torununun sağlığına kavuşması için gönüllüler ile birlikte el ele verdi.

"SESİMİZ OLUN"

İzmir'de okulda hademelik yapan Seyit Ahmet Taşdemir (32) ve eşi Zaide Taşdemir'in (28), Ömer Halis (8) ve Ayşe Melek'ten (7) sonra 10 ay önce Yozgat'ta dünyaya gelen kızları Alya Taşdemir'e topuğundan alınan kanla SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Kızlarının tedavisi için memleketleri Kayseri'ye taşınan Taşdemir ailesi, 7 ay önce başlattıkları valilik onaylı kampanyada yüzde 25 seviyesine ulaşabildi. İzmir'de bağış kampanyasına destek toplamak için uğraşan Kemal Budak da yaşına karşın torunu için yorulmadığını söyleyip, "Allah rızası için bize yardım edin. Sesimizi duyuralım, fazla gönüllümüz yok. Sabah erkenden gelip, bu bağış kutularını gönüllülere teslim ediyorum. Uzakta oturuyorum. Yeter ki sesimiz duyulsun. Kızıma ve torunuma, destek oluyorum" dedi.