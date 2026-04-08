“Atatürk’ün mirası” duyarı belgelerle çürütüldü! CHP'li yardımcı bakın ne için imza atmış...

MÜLKİYETİ Vakıflar Genel Müdürlüğü 'ne devredilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye süreci tamamlandı. Binada belediyeye ait olan ancak alınmayan eşyalar için tutanak tutulduğu, alınması için 10 gün süre verildiği, bu sürede alınmayan eşyaların yediemin deposuna götürüleceği ifade edildi.

Binaların önünde bekleyişini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, her şeyin bir oldu bittiye getirildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. CHP'lilerin eylem ve direnişleri ise, "pes" dedirten bir çelişkiyle komik duruma düştü.

OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ

HALKAPINAR'DAKİ Meslek Fabrikası binası önünde "Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz" diye en ön safta yer alan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Murat Aydın'ın, aynı binayı İstanbul merkezli bir vakfa devretmek için hazırlanan kararda imzası olduğu belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız'ın paylaştığı belgede; Tunç Soyer döneminde Meslek Fabrikası binasının İstanbul merkezli Adıgüzel Vakfı'na tahsis edilmesi için alınan meclis kararının altında bugün eylemin başını çeken Murat Aydın'ın imzası tespit edildi. Hakan Yıldız, eylemdeki samimiyetsizliği şu sözlerle eleştirdi: "Bugün CHP'lilerle omuz omuza eylem yapan Aydın'ın, 2021'de bu binayı İstanbul'daki bir vakfa peşkeş çekmek için methiyeler düzdüğünü unutmadık. Sanayi Odası 'Gelin burayı birlikte büyütelim' dediğinde 'Hayır' deyip kapıyı gösterenler, 32 öğretmeni işten çıkarıp sokağa atanlar bize duyarlılık dersi veremez." Tartışmaların odağındaki Murat Aydın'ın o dönem grup başkanvekili sıfatıyla onay verdiği devir süreci, "Atatürk'ün mirası" söyleminin altına dinamit koydu. Yıldız, "O gün 'Atatürk'ün imzası var' demeyenler, binayı özel vakfa verirken alkış tutanlar, bugün siyasi şov için ön saftalar. Biz kendi malımıza, İzmir'in değerine sahip çıkıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.