Haberler İzmir CHP'li Çiğli Belediyesi'nde raporlar açıklandı! "Memnun musunuz?" sorusu 900 bin liraya mal oldu CHP'li Çiğli Belediyesi'nde raporlar açıklandı! "Memnun musunuz?" sorusu 900 bin liraya mal oldu İzmir'in Çiğli ilçesinde Belediye Meclisi'nde 2025 yılına ait denetim komisyonu raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre, kent lokantasında bir öğün yemek 75 TL'ye sunulurken, aynı vatandaşa "memnun musunuz?" sorusunun yöneltilmesinin maliyeti 300 TL olarak kaydedildi. İşte haberin ayrıntıları… CEYHAN TORLAK









AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Kadir Önler, 2025 yılı mali tablolarına dikkat çekerek belediyenin harcamalarının gelirlerini aştığını ve cari açığın yaklaşık 1 milyar TL'ye yaklaştığını belirtti. Gelirlerin yalnızca yüzde 57 oranında gerçekleştiğini, giderlerin ise yüzde 80'i geçtiğini vurgulayan Önler, bu durumun mali dengesizlik yarattığını ifade etti.

Araç kiralama ihalelerine de değinen Önler, bu yıl da yaklaşık 100 milyon TL'lik harcamanın sürdüğünü ve ihalelerde rekabetin oluşmadığını savundu. Katılımcı firma sayısındaki azalmaya işaret eden Önler, "Rekabet yoksa kamu yararından söz edilemez" diyerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Mevcut ekipmanlara rağmen ek kiralamalar yapılmasının da dikkat çekici olduğunu belirten Önler, kaynakların daha verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti. Hazırlanan raporun eleştiri amacı taşımadığını, aksine bir "yol haritası" niteliğinde olduğunu ifade etti.