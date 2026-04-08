CHP'li Çiğli Belediyesi'nde raporlar açıklandı! “Memnun musunuz?” sorusu 900 bin liraya mal oldu

AK Parti Çiğli Belediye Meclis Üyesi Kadir Önler, 2025 yılı mali tablolarına dikkat çekerek belediyenin harcamalarının gelirlerini aştığını ve cari açığın yaklaşık 1 milyar TL'ye yaklaştığını belirtti. Gelirlerin yalnızca yüzde 57 oranında gerçekleştiğini, giderlerin ise yüzde 80'i geçtiğini vurgulayan Önler, bu durumun mali dengesizlik yarattığını ifade etti.
Araç kiralama ihalelerine de değinen Önler, bu yıl da yaklaşık 100 milyon TL'lik harcamanın sürdüğünü ve ihalelerde rekabetin oluşmadığını savundu. Katılımcı firma sayısındaki azalmaya işaret eden Önler, "Rekabet yoksa kamu yararından söz edilemez" diyerek ihalenin iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi. Mevcut ekipmanlara rağmen ek kiralamalar yapılmasının da dikkat çekici olduğunu belirten Önler, kaynakların daha verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti. Hazırlanan raporun eleştiri amacı taşımadığını, aksine bir "yol haritası" niteliğinde olduğunu ifade etti.
56 BİN ÇİFT İŞÇİ ELDİVENİ NEREDE KULLANILDI?
Konuşmasına şöyle devam eden AK Partili Önler, "Stok yönetimi konusunda ciddi eksiklikler bulunmaktadır. Sağlıklı bir veri elde edilememiştir. Bir yıl içerisinde 56 bin çift işçi eldiveni alınmış ama bu ürünlerin ne kadar kullanıldığı belli değildir. Bir diğer dikkat çeken husus doğrudan temin yoluyla yapılan alımlardır. Belediye şirketlerine verilen 960 bin TL'lik parke taşı döşeme işinde metrekare üzerinden fiyatlandırma yapılması gerekirken işin tamamına teklif alındığı görülmüştür" dedi.
MEMNUN MUSUNUZ? DİYE SORMAK İÇİN 900 BİN LİRA HARCANDI
Önler, "Kent lokantası ve kent kitaplığı gibi projelerde 718 bin TL'lik açılış organizasyonu yapılmıştır. Belediyemizin içinde bulunduğu mali tablo göz önüne alındığında bu harcamanın daha verimli kullanılabileceğini düşünüyoruz. En dikkat çekici şeylerden biri de 3 bin kişiye yapılan memnuniyet anketine 900 bin TL ödenmiştir. Kişi başı 300 TL. Çiğli Belediyesi Kent Lokantasında bir kişi 75 TL'ye karnını doyururken yemekten sonra yemekten memnun musunuz diye sorulmasının maliyeti 300 TL. Belediyemizin alım süreçlerinde rekabetin sağlanmaması, açık ihalelerin etkin şekilde kullanılması yerel firmalarla çalışılması gerekmektedir. Çiğli Belediyesi'nin daha güçlü, daha şeffaf bir mali yapıya kavuşması için gerekli önlemlerin alınmasını temenni ediyorum" dedi.