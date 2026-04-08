İkinci el telefon alacaklar dikkat! Cihazınız beyaz listede mi?

Ticaret Bakanlığı , cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsollarının ardından televizyonları da yenilenerek yeniden satışa sunulacak ürünler kapsamına dahil etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda hazırlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı, ilgili tarafların görüşüne açıldı.

YÜBİS SİSTEMİ DEVREYE ALINACAK Bakanlık tarafından hayata geçirilecek Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile yenileme süreçleri dijital ortamda takip edilecek. Yenileme işlemlerinin belirlenen standartlara uygun şekilde bu sistem üzerinden gerçekleştirilmesi ve ürünler için elektronik sertifika oluşturulması zorunlu olacak. Sistem sayesinde yetkili satıcılar, yenileme merkezleri, ürünün çalıntı olup olmadığı ve belge geçerlilikleri gibi kritik bilgiler hem denetlenecek hem de tüketicilerin erişimine açık hale getirilecek.

BEYAZ LİSTE ŞARTI

Taslakla, yenileme yetki belgesinin alınabilmesi için gereken şartlarda da düzenleme yapılması öngörülüyor. Buna göre, Bakanlıkça belirlenen düzenlemelerde yer alan özelliklere uygun olarak alınmış yeterlilik belgesine sahip olunması ve sermaye şirketi niteliğinde olunması gerekecek.

Yapılan denetim ve inceleme neticesinde yenileme merkezinin uyarılması, yetki belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin kararların değerlendirilmesi amacıyla Bakanlıkça komisyon kurulacak. Söz konusu komisyonun 5 üyeden oluşması öngörülüyor.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için e-Devlet'te yer alan "beyaz liste"de yer alması, en az bir yıl öncesine ilişkin veri, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunması gibi şartlar aranacak.

Kullanılmış malın değerleme işleminin malın yenileme merkezine, yerinde yenileme noktasına ya da yetkili satıcıya teslim edildiği veya ulaştığı tarihi takip eden üç iş günü içinde sonuçlandırılması gerekecek.

Malın bedeli ve varsa indirim, kupon gibi taahhüt edilen faydaların, tüketicinin bu değerlemeyi kabul ettiğine ilişkin onayının alındığı gün sağlanması zorunlu olacak.

Takas içeren sözleşmelerde ise bu faydalar, tüketicinin işleme ilişkin yükümlülüklerini yerine getirdiği gün sağlanacak.