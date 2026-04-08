Uzman uyardı: İzmir çok riskli! Avrupa'nın havası en kirli 10 kentinden biri!





RİSK TAŞIYOR



İzmir'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 80-100 PPM ile Avrupa bölgesinin havası en kirli 10 şehrinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Mevcut hava kirliliği göz önüne alındığında, polen sonucu karşılaşılabilecek hastalıklar açısından İzmir en riskli bölgelerden biri. Bu nedenle İzmirliler, çok dikkatli olmalı. Nisan ayı itibarıyla haziran sonuna kadar devam edecek bir polen mevsimine girildi. Bu dönemde polenler; daha çok alerjik zemini olan ve alerjik rinit, astım gibi sağlık sorunları yaşayan hastaların şikayetlerinin artmasına sebep oluyor. Tedavisine düzenli devam edilmeyen kronik solunum yolu hastalarında ise, hastaneye yatış gerektirecek şekilde ciddi astım atakları görülebiliyor" diye konuştu.

"HAFİFE ALINMAMALI"



Polen alerjisinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kılınç, "Mevsimsel polenler, önlem alınmadığı takdirde kronik solunum yolu hastalarında ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü polenler, alerji zemininde bağışıklık hücrelerinin anormal hareketlenmesine yol açan ciddi bir sürece sebep oluyor. Dolayısıyla bu durum, bronşlarda ciddi daralma ve bronş ödemi oluşmasına; gelişen nefes darlığı ve akciğer yetmezliği ise ölüme yol açan bir tabloya neden olabiliyor" dedi.