Uzman uyardı: İzmir çok riskli! Avrupa'nın havası en kirli 10 kentinden biri!

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, bahar aylarının gelmesiyle birlikte etkisini artıran polen alerjisine ilişkin önemli uyarılarda bulundu.
İzmir'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Avrupa'nın hava kirliliği en yüksek 10 kentinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, polen mevsiminin hava kirliliğiyle birleşmesiyle kentte sağlık riskinin arttığını vurguladı.
Ülke genelinde baharın etkisini artırmasıyla birlikte özellikle alerji sorunu yaşayanlar için polen kabusu yeniden başladı. Bu dönemde, hastanelere solunum yolu şikayetleriyle başvuranların sayısında artış yaşanırken; kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin doktor kontrolünü ihmal etmemeleri, mümkün olduğunca polen yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
RİSK TAŞIYOR
İzmir'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 80-100 PPM ile Avrupa bölgesinin havası en kirli 10 şehrinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Mevcut hava kirliliği göz önüne alındığında, polen sonucu karşılaşılabilecek hastalıklar açısından İzmir en riskli bölgelerden biri. Bu nedenle İzmirliler, çok dikkatli olmalı. Nisan ayı itibarıyla haziran sonuna kadar devam edecek bir polen mevsimine girildi. Bu dönemde polenler; daha çok alerjik zemini olan ve alerjik rinit, astım gibi sağlık sorunları yaşayan hastaların şikayetlerinin artmasına sebep oluyor. Tedavisine düzenli devam edilmeyen kronik solunum yolu hastalarında ise, hastaneye yatış gerektirecek şekilde ciddi astım atakları görülebiliyor" diye konuştu.
"HAFİFE ALINMAMALI"
Polen alerjisinin hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Kılınç, "Mevsimsel polenler, önlem alınmadığı takdirde kronik solunum yolu hastalarında ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü polenler, alerji zemininde bağışıklık hücrelerinin anormal hareketlenmesine yol açan ciddi bir sürece sebep oluyor. Dolayısıyla bu durum, bronşlarda ciddi daralma ve bronş ödemi oluşmasına; gelişen nefes darlığı ve akciğer yetmezliği ise ölüme yol açan bir tabloya neden olabiliyor" dedi.
NASIL ÖNLEM ALINMALI?
Bu dönemi hafif atlatmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Prof. Dr. Kılınç, şu ifadeleri kullandı: "Kişide bir şikayet oluşuyorsa mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmeli. Kronik akciğer ya da kalp hastalığı gibi sağlık sorunları olan kişilerin, özellikle riskin başladığı bu dönemde kendilerini düzenli takip eden hekimlerine kontrole gitmeleri çok önemli. Yine kronik hastaların polen dönemlerinde evin dışına çok fazla çıkmamaları, mecbur kalmaları durumunda koruyucu maske ile mümkün olan en kısa süre dışarıda bulunmaları gerekiyor. Bu günlerde evler, camlar açılarak havalandırılmamalı. Çünkü dışarıdan polen girerse evin havası da kirlenmiş olur. Sigara gibi ev içi kirleticilerden uzak durulması da önemli."