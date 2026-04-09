Konsolosluk saldırısında tepki çeken görüntüler paylaşmışlardı! Tutuklama kararı verildi...

İsrail Konsolosluğuna 3 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırı, Levent'te birçok plazanın bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Saldırı anında müdahale eden polis ekipleri, plazalarda çalışan kişilerce kayda alındı. Bu paylaşımlar daha sonra sosyal medyada yayıldı. Ancak bu görüntülerde, kayıt esnasında konuşan çalışanların diyalogları da yer aldı. Bu diyaloglarda polislere karşı küçümseyici ifadeler kullanıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin tespit edilmesi için polise talimat verdi.