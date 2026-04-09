En çok İzmir'de yetişiyor! Enginar'ın faydaları nedir? Enginar nasıl tüketilmeli?

zmir'de şubat ayında başlayan enginar hasadı devam ediyor. Urla'da üreticiler tarlalarda yoğun mesai yaparken, enginar üretimi hem tarımsal hem de ekonomik açıdan önemini koruyor. Türkiye'de yaklaşık 38 bin ton enginar üretimi yapıldığını, bunun yüzde 27,3'ünün İzmir'de karşılandığını belirten İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, "İzmir, enginar üretiminde Türkiye'de birinci sırada. Yaklaşık 7 bin 600 dekar alanda, 10 bin 400 ton enginar üretimiyle bu konuda Türkiye'nin öncü illerinden biriyiz. Başta Urla, Çeşme, Bayındır, Seferihisar, Torbalı gibi birçok ilçemizde enginar üretimi var. Urla sakız enginarı başta olmak üzere Bayrampaşa enginarıyla alakalı üretimlerimiz var" diye konuştu.
'KAZANCI ÇOK YÜKSEK'
Akdoğan, "Enginar, üreticisi çok şanslı. Çünkü kış döneminde erken hasadı var. Hasat şubat ayında başlıyor, içinde bulunduğumuz nisan ayında pik seviyesine ulaşıyor ve mayısın sonuna kadar da hasat devam ediyor. Enginar, Ege Bölgesi ve İzmir için çok önemli. Katma değerli, birim bazında kazancı çok yüksek bir ürün. Çeşitliliği, konservesi, salamurası var. Ayrıca Urla sakız enginarı coğrafi işaretli ürün ilan edildi. Bu da satış ve pazarlama, kooperatif, ticaret yönüyle de çiftçimizin elini güçlendirdi. Ayrıca kültür ve turizmde çok önemli bir yeri var. Gastronomi festivallerinde enginar başlıca ürünümüz oluyor, severek tüketiliyor. Alan ve üretim olarak giderek artan potansiyel sunuyor. O yüzden de çiftçimiz için de kazançlı bir ürün olduğunu düşünüyoruz ve destekliyoruz" dedi.
'ENGİNAR ÇILGIN BİR SEBZE'
Urla'da çiftçilik yapan Esma Akcel (55), babasının 5 dönümlük arazisinde kardeşiyle birlikte üretim yaptıklarını belirterek, "Hasada bir ay önce başladık, nisan ayından mayısa kadar zirveye ulaşıyor. Üretimi, bakılması, büyütülmesinin en az 3-4 aylık bir geçmişi var. Atadan çiftçiyiz. Çocukluğumdan beri domates, biber, aklınıza gelebilecek her şeyi diktik. Enginar hem işçilik hem verim açısından çok güzel. Domatesi hastalık vurunca kurtaramıyorsunuz, olduğu gibi bütün tarla zarar görüyor. Ama enginarı kurtarabiliyorsunuz. Enginar çılgın bir sebze, gene oluyor. Biz enginarı çok sevdik. Urla'nın da enginarı meşhur olduğu için satışı da rahat oluyor, elimizde kalmıyor. Yıllar önce marul diktik, satamadık. O kadar emek yabana gitti ama enginarın pazarını da bulabiliyorsunuz, ihraç da edebiliyorsunuz. Enginardan çok memnunuz" diye konuştu.
ENGİNAR lif, antioksidanlar ve diğer besinler açısından zengindir. Mide bulantısı ve kusmayı, spazmları ve gazı azaltabilen kimyasallar içerir. Bu kimyasallar kolesterolü düşürür ve karaciğeri korur. İnsanlar genellikle hazımsızlık ve kandaki yüksek kolesterol için enginar tüketirler. Enginarın ayrıca, kalp sağlığı ve sindirim dahil olmak pek çok sağlık faydası vardır. Düşük kalorili bir sebze olması nedeniyle diyet listelerinde de sıklıkla tercih edilir.
ENGİNARIN FAYDALARI ŞUNLARI İÇERİR:
HASTALIKLARA KARŞI KORUR
Enginardaki doğal bitki kimyasalları (fitokimyasallar) bakterilere, mantarlara, parazitlere ve virüslere karşı koruma sağlar. Fitokimyasallar antioksidan özelliklere sahiptir.
KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR
Enginarda bulunan bir fitokimyasal olan sinarin kolesterolü düşürebilir.
KARACİĞERİ DESTEKLER
Enginarda silymarin adı verilen bir flavonoid bulunur. Bu bitki bazlı kimyasal, karaciğer hasarına karşı koruma sağlar.
SİNDİRİME YARDIMCI OLUR
Sinarin ayrıca karaciğerin safra yapmasına yardımcı olur. Vücut safrayı yiyecekleri parçalamak, vitaminleri emmek ve toksinleri uzaklaştırmak için kullanır.
KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
Büyük bir enginarda 600 miligram potasyum bulunur. Potasyum kalbin ve böbreklerin iyi çalışmasına yardımcı olurken, ayrıca kan basıncını düşürür.
KANSER RİSKİNİ AZALTIR
Bir tür antioksidan bileşik olan polifenoller, enginarda bol miktarda bulunur. Bu bileşikler, vücudun kansere neden olabilecek iltihapla savaşmasına yardımcı olur. Ayrıca kanser hücrelerinin çoğalmasını ve büyümesini engeller.
DAHA İYİ UYKUYA YARDIMCI OLUR
Büyük bir enginarda yaklaşık 100 miligram magnezyum bulunur. Magnezyumun özellikle uykusuzluk çekenlerde daha iyi uykuyu desteklediğini bilinmektedir. Ayrıca, bu temel mineral, kalbin ritmini koruyarak kalp çarpıntılarını önlemeye yardımcı olur.
KAN ŞEKERİNİ DENGELER
Enginardaki çözünebilir lif kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabilir.
KARACİĞER İÇİN ENGİNAR NASIL TÜKETİLMELİ?
ENGİNAR yaprakları gövdesine oranla daha faydalıdır. Bunun nedeni yapraklarında bulunan sinarinin gövdesine oranla 8 kat daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Enginarı yapraklarıyla yemek, safra salgılamasını artıran sinarin özelliğinden dolayı karaciğer ve safra kesesinin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca enginar yapraklarından yapılan çay da, karaciğerin detoksifiye edilmesine katkı sağlar.
BOYLARI 50-150 SANTİMETRE ARASINDA
PAPATYAGİLLER familyasına ait olan enginar bir sebzedir; mavi mor renk çiçek açar. 50-150 santimetre arasında değişen boya sahiptir. Sebze olarak yemeklerde kullanılırken, bitkisel çay olarak da tüketilebilir. Enginarın yenilebilir kısmı, çiçek tomurcuğunun yaprakları ve kalp kısmıdır
BAZI DURUMLARDA ŞİŞKİNLİK YAPABİLİR
ENGİNARLAR, fermente edilebilir oligosakkaritler, disakkaritler, monosakkaritler ve polioller açısından zengindir ve bunların hepsi şeker türleridir. Bu yiyecekler sindirim sorunlarına neden olabilir; bunlar arasında irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde şişkinlik de yer alır. Ayrıca, nadir de olsa enginarlar alerjik reaksiyonlara yol açabilir