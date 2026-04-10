İzmir'de kanlı sabah! Otomobilde ölü bulundu

Son dakika İzmir haberleri... Olay, sabah saat 07.35 sıralarında Karabağlar ilçesi Yurdoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki bir otomobilde bulunan Nazlı Yılmaz (34) tabancayla vuruldu.

Araçta sürücü konumunda olan şüpheli O.K. (54) ise aynı silahla intihara teşebbüs etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazlı Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.