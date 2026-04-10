İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 NİSAN CUMA | GDZ Elektrik saat verdi! İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Nisan Cuma günü İzmir'de kesinti yaşanacak o ilçeler...
10 Nisan Cuma 2026
ALİAĞA / İZMİR
Örnekkent
Yeni
9:00 - 15:00
BAYINDIR / İZMİR
Fatih
Yusuflu
Yakacık
13:10 - 17:00
Yusuflu
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
9:00 - 14:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
9:00 - 15:00
Kadıköy
Bölcek
10:00 - 16:00
Yukarıbey Kaplan
9:00 - 15:00
BORNOVA / İZMİR
Gökdere
9:30 - 15:30
Gökdere
10:00 - 16:00
Merkez
11:30 - 13:30
Atatürk
14:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
Ovacık
Musalla
Altınkum
9:30 - 16:30
DİKİLİ / İZMİR
Gökçeağıl
9:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler
10:00 - 16:00
Bahçelievler
9:00 - 17:00
Yamanlar
Sancaklı
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Suludere
10:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Fatih
10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Musabey
Kesik
Yıldırım
Camiikebir
10:00 - 16:00
İncirli Pınar
Yeşil Pınar
Gölcük
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
Büyükavulcuk
Ocaklı
Küçükavulcuk
10:00 - 15:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Düzce
Ulamış
10:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Fevzi Çakmak
10:00 - 16:00
Tepeköy
Ertuğrul
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Zeytinalanı
Çamlıçay
Kalabak
M. Fevzi Çakmak
Şirinkent
9:30 - 15:30