  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 10 NİSAN CUMA | GDZ Elektrik saat verdi! İzmir'in 15 ilçesinde elektrik kesintisi uyarısı

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik İzmir'de yaşanacak olan kesintileri açıkladı. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir’de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 10 Nisan Cuma İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat saat açıkladı. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 10 Nisan Cuma günü İzmir'de kesinti yaşanacak o ilçeler...

10 Nisan Cuma 2026

ALİAĞA / İZMİR

Örnekkent

Yeni

9:00 - 15:00

BAYINDIR / İZMİR

Fatih

Yusuflu

Yakacık

13:10 - 17:00

Yusuflu

10:00 - 12:00

BAYRAKLI / İZMİR

Doğançay

9:00 - 14:00

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy

9:00 - 15:00

Kadıköy

Bölcek

10:00 - 16:00

Yukarıbey Kaplan

9:00 - 15:00

BORNOVA / İZMİR

Gökdere

9:30 - 15:30

Gökdere

10:00 - 16:00

Merkez

11:30 - 13:30

Atatürk

14:00 - 18:00

ÇEŞME / İZMİR

Ovacık

Musalla

Altınkum

9:30 - 16:30

DİKİLİ / İZMİR

Gökçeağıl

9:00 - 14:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Bahçelievler

10:00 - 16:00

Bahçelievler

9:00 - 17:00

Yamanlar

Sancaklı

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Suludere

10:00 - 17:00

KINIK / İZMİR

Fatih

10:00 - 13:00

MENEMEN / İZMİR

Musabey

Kesik

Yıldırım

Camiikebir

10:00 - 16:00

İncirli Pınar

Yeşil Pınar

Gölcük

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi

Büyükavulcuk

Ocaklı

Küçükavulcuk

10:00 - 15:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Düzce

Ulamış

10:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Fevzi Çakmak

10:00 - 16:00

Tepeköy

Ertuğrul

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Zeytinalanı

Çamlıçay

Kalabak

M. Fevzi Çakmak

Şirinkent

9:30 - 15:30

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA