Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı olanlar dikkat! İzmir'de sıcaklıklar düşecek mi? İşte 5 günlük detaylı tahminler | İZMİR HAVA DURUMU 10 NİSAN

İzmir'de bahar havası değişkenliğini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde ve özellikle Konak bölgesinde 10–14 Nisan tarihleri arasında hava durumu çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 18–22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yeni haftada sağanak yağış ihtimali dikkat çekiyor. İşte İzmir güncel hava durumu…
İZMİR'DE BAHAR KENDİNİ GÖSTERİYOR
İzmir'de Nisan ayı, baharın klasik yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle İzmir'in merkezi ilçelerinden Konak'ta sabah saatlerinde etkili olan çok bulutlu hava, gün ilerledikçe yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor.
10 Nisan sabahına 12 dereceyle uyanan kentte, nem oranı yüzde 47 seviyelerinde ölçülürken, hafif rüzgarlar şehir genelinde hissediliyor. Gün doğumunun 06.43, gün batımının ise 19.43 olarak kaydedildiği İzmir'de, gün içinde sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
AKŞAM SAATLERİNDE PARÇALI BULUTLU
Meteoroloji verilerine göre sabah saatlerinde daha sakin olan hava, öğle saatlerinde çok bulutlu bir görünüme bürünecek. Öğleden sonra ise sıcaklıklar 16 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde yeniden parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, gece sıcaklıkları 11–12 derece bandına gerileyecek.
Önümüzdeki günlerde ise İzmir'de hava kademeli olarak ısınacak. Hafta sonu boyunca çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü sıcaklıkların 19 dereceye çıkması öngörülüyor. Yeni haftada ise bahar etkisini daha belirgin hissettirecek; pazartesi günü 22 dereceye ulaşacak sıcaklıklarla birlikte açık ve parçalı bulutlu bir hava görülecek.
Ancak uzmanlar salı gününe dikkat çekiyor. Tahminlere göre 14 Nisan'da sağanak yağış İzmir'e yeniden uğrayacak. Sıcaklıkların yüksek kalmasına rağmen artan nem ve rüzgarın, kısa süreli yağışlarla birlikte hissedilir bir serinlik yaratabileceği belirtiliyor.