Meteoroloji uyardı! Hafta sonu planı olanlar dikkat! İzmir'de sıcaklıklar düşecek mi? İşte 5 günlük detaylı tahminler | İZMİR HAVA DURUMU 10 NİSAN

İzmir 'de bahar havası değişkenliğini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre İzmir genelinde ve özellikle Konak bölgesinde 10–14 Nisan tarihleri arasında hava durumu çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçecek. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 18–22 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yeni haftada sağanak yağış ihtimali dikkat çekiyor. İşte İzmir güncel hava durumu…

İZMİR'DE BAHAR KENDİNİ GÖSTERİYOR

İzmir'de Nisan ayı, baharın klasik yüzünü bir kez daha ortaya koyuyor. Özellikle İzmir'in merkezi ilçelerinden Konak'ta sabah saatlerinde etkili olan çok bulutlu hava, gün ilerledikçe yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor.

10 Nisan sabahına 12 dereceyle uyanan kentte, nem oranı yüzde 47 seviyelerinde ölçülürken, hafif rüzgarlar şehir genelinde hissediliyor. Gün doğumunun 06.43, gün batımının ise 19.43 olarak kaydedildiği İzmir'de, gün içinde sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.