İzmir kahvaltısının farkı ne?

İzmir kahvaltısı, Ege 'nin doğallığını yansıtan hafif ve sade bir sofradır. Zeytinyağı , taze ürünler ve boyoz gibi yerel lezzetlerle öne çıkar, sokak kültürüyle birleşerek diğer şehirlerden ayrılır.

İzmir'e özgü boyoz gibi lezzetler kahvaltının simgesi haline gelirken, sokakta veya sahil kenarında yapılan kahvaltı alışkanlığı da bu kültürü diğer şehirlerden ayırır. Hem pratik hem de doğal oluşuyla İzmir kahvaltısı, sadece bir öğün değil aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak görülür.