İZMİR SU KESİNTİSİ 10 NİSAN CUMA | Kovaları hazırlayın! İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular akmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'dan, İzmirlilere su kesintisi uyarısı yapıldı. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce musluklar akmayacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İşte planlı su kesintisi detayları...

BERGAMA - FATİH 10.04.2026 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA - ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 10.04.2026 saat 05:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR - SIĞACIK 10.04.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ - YOLÜSTÜ 10.04.2026 saat 08:11 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

