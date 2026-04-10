İZMİR SU KESİNTİSİ 10 NİSAN CUMA | Kovaları hazırlayın! İZSU duyurdu! İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular akmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İZSU saat verdi. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce musluklar akmayacak. İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İşte planlı su kesintisi detayları...
BERGAMA - FATİH 10.04.2026 saat 17:00 ile 19:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - ÇAMKULE, MERKEZ, SERİNTEPE 10.04.2026 saat 05:45 ile 10:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR - SIĞACIK 10.04.2026 saat 09:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ - YOLÜSTÜ 10.04.2026 saat 08:11 ile 13:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.