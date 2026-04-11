Bornova ekşidi! Denetim raporunda Başkan Ömer Eşki’nin vukuat listesi ortaya çıktı!

Bornova Belediyesi 2025 Yılı Denetim Komisyonu Karşıt Görüş Raporu, belediye yönetimindeki mali ve idari işleyişe dair çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkardı. Denetim Komisyonu üyeleri AK Partili Adem Kasacı ile Musa Çevik'in hazırladıkları 43 maddelik şerh raporunda çarpıcı iddialar göze çarptı.
KONSERLER TEPKİ ÇEKTİ
Raporda, Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Grup Seksendört konseri için sanatçının kendi menajerlik firması varken, başka bir organizasyon şirketine usulsüz ihale verildiği öne sürüldü. Ekim ayındaki Sevcan Orhan konserinde de yaklaşık 3 milyon TL'lik ödeme için hazırlanan muayene kabul tutanağını imzalamak istemeyen iki memurun, o tarihlerde 'izne ayrıldığı' iddiası, raporda 'şüpheli durum' olarak kayda geçti. Bazı organizasyonların teknik şartnamelerinin eksik olduğu ve tasarruf tedbirlerine uymadığı belirtildi. Raporda İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün denetimi için istenen bilgi ve belgelerin, Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından yazılı bir cevapla reddedildiği ve komisyonun denetim yapmasının resmen engellendiği belirtildi. Ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün halkın parasıyla yaptığı 1,5 milyon TL'lik iki ayrı anket çalışmasında, vatandaşa mevzuata aykırı şekilde "Ömer Eşki'den memnun musunuz?" sorusunun sorulduğu, bunun tasarruf tedbirlerine de aykırı olduğu vurgulandı.
FAHİŞ FİYATIN BELGESİ
Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çorba dağıtımı için yaptığı alımlardaki fiyat farkı "pes" dedirtti. Rapora göre, çorba kasesinin piyasa fiyatı 2,25 TL olan 30 bin adet baskılı kase, adet başına 10 TL ödenerek alındı. Adet fiyatı 3,60 TL olan roll ekmekler içinse 6 TL ödendiği tespit edildi. Belediye şirketi İZBAŞ üzerinden yapılan yapım işlerinin teknik şartnameye göre fahiş fiyatlı olduğu ve köpek mamalarının yıkılma riski olan, uygunsuz bir binada tutulduğu da görüldü. "Eros Kedi Kliniği" binasının Mayıs 2024'te kiralandığı ancak tadilat sözleşmesinin 14 ay sonra yapıldığı ortaya çıktı. Bornova Belediyesi'nin kapalı duran ve kullanılmayan boş binaya 14 ay boyunca boşu boşuna 560 bin lira kira ödeyerek kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Ayrıca 2018'de temeli atılan 3,5 milyon TL harcanan Çocuk Dünyası projesinin halen atıl bekletildiği not düşüldü. Ömer Eşki'nin kullandığı 35 HA 1818 plakalı aracın belediyeye tahsisinin olmadığı ve resmi olmayan plaka ile kullanıldığı tespit edildiği belirtildi. Özel Kalem'e ait araca mevzuata aykırı çakar ve siren takıldığı için 103 bin TL ceza kesildiği, şoföre ise hiçbir işlem yapılmadığı ifade edildi. Raporda, doğrudan teminle yapılan alımların çoğunlukla Bornova dışındaki aynı firmalara pay edildiği, Bornova esnafının tercih edilmediği belirtildi. Fen İşleri depolarında ise tonlarca kum, taş ve çakılın müdürlükler bazında ayrılmadığı için takibinin yapılamadığı, destek hizmetleri deposunda ise stoktaki ürünlerin (yağ sökücü vb.) fiziksel sayımda eksik çıktığı belgelendi. Nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin açmak zorunda olduğu 'Kadın Konuk Evi'nin, Bornova Bele
diyesi tarafından tüm yasal zorunluluklara rağmen açılmadığı ve kanuna aykırı hareket edildiği tespit edildi.
BORÇ TAHSİL EDİLMEDİ
Belediyenin iştiraki olan İZBAŞ ile Çiğli ve Selçuk belediyelerine yapılan milyonluk asfalt satışlarının tahsilatlarının yapılmadığı, kamu alacaklarının takip edilmediği raporun mali kısmında ağır bir eleştiri olarak yer aldı. Kentsel dönüşüm kapsamında ise yalnızca 51 hasarlı yapının tespit edilmesi, ilçe genelindeki risk göz önüne alındığında yetersiz bulundu. Basın Yayın Müdürlüğü'ne ait medya takip sisteminin, Bornova Belediyesi veya kamu yararı yerine Ömer Eşki isimli şahsa ait haberlerin takibi için kullanıldığı ve bunun kanuna aykırı olduğu tespit edildi. Ayrıca 7,6 milyon TL'lik bir ihalede mal kabul tutanağının bulunmadığı vurgulandı. Bornova Işıkkent'teki TIR parkının ortak kullanım alanının ihalesiz kiraya verildiği, araçlardan alınması gereken park ücretlerinin tahsil edilmeyerek kamu zararı oluşturulduğu raporda yer aldı. Ayrıca aynı bölgede yapılan tuvalet ve güvenlik kabini gibi küçük yapıların 2,6 milyon TL + KDV gibi "fahiş" bedellerle inşa edildiği görüldü.
SORUŞTURMADA ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
BORNOVA Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Belediye Başkanı Eşki'nin ifadesinde; Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi Aslıhan Aksoy'a referans olmasına rağmen fiilen işe devam edip etmediği konusunda bilgi sahibi olmadığını söylediği bildirildi. Başkan Eşki'nin ifadesinde; Aksoy'a ödenen 5 aylık maaşın belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirttiği kaydedildi.
HER ŞEYİ ANLATTI
Eşki, "Ben sadece rica üzerine Aslıhan Aksoy'un belediyede işe girişine yardımcı oldum. Onun dışında diğer hiçbir işiyle ilgilenmedim. Uşak Belediye Başkanı ile olan ilişkisini bilmiyordum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Bu durumları bilerek bunlara göz yummadım, bilseydim başlangıçta kesinlikle müdahale ederdim" dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aslıhan Aksoy ise, Özkan Yalım'ın kız arkadaşı olduğunu ve Yalım'ın, Eşki'den yardım istediğini söyledi. Aksoy, "Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler. 2025 yılı Eylül ayında belgelerimi götürerek işe başladım ama işe gitmedim. Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda herhangi bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım. Özkan Yalım'a söylediğimde 'Boşver bir şey olmaz' diyordu" ifadelerini kullandı.
SAVCI TUTUKLANMALARINI İSTEDİ
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediyesi ve SGK'yı sahte belgelerle zarara uğrattığı iddia edilen şüpheliler hakkında verilen serbest bırakma kararına itirazda bulundu. Savcılık, "hayali istihdam" operasyonunda delillerin net olduğunu belirterek şüpheliler için yakalama emri çıkarılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı Vahittin Aygün, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A'nın serbest kalması yönündeki kararına itiraz etti. Mahkeme tutuklama talebini kabul etmezken, şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı kararı verdi.