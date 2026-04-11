Bornova ekşidi! Denetim raporunda Başkan Ömer Eşki’nin vukuat listesi ortaya çıktı!

KONSERLER TEPKİ ÇEKTİ Raporda, Bornova Belediyesi'nin 19 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Grup Seksendört konseri için sanatçının kendi menajerlik firması varken, başka bir organizasyon şirketine usulsüz ihale verildiği öne sürüldü. Ekim ayındaki Sevcan Orhan konserinde de yaklaşık 3 milyon TL'lik ödeme için hazırlanan muayene kabul tutanağını imzalamak istemeyen iki memurun, o tarihlerde 'izne ayrıldığı' iddiası, raporda 'şüpheli durum' olarak kayda geçti. Bazı organizasyonların teknik şartnamelerinin eksik olduğu ve tasarruf tedbirlerine uymadığı belirtildi. Raporda İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nün denetimi için istenen bilgi ve belgelerin, Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından yazılı bir cevapla reddedildiği ve komisyonun denetim yapmasının resmen engellendiği belirtildi. Ayrıca Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün halkın parasıyla yaptığı 1,5 milyon TL'lik iki ayrı anket çalışmasında, vatandaşa mevzuata aykırı şekilde "Ömer Eşki'den memnun musunuz?" sorusunun sorulduğu, bunun tasarruf tedbirlerine de aykırı olduğu vurgulandı.





FAHİŞ FİYATIN BELGESİ

Sosyal İşler Müdürlüğü'nün çorba dağıtımı için yaptığı alımlardaki fiyat farkı "pes" dedirtti. Rapora göre, çorba kasesinin piyasa fiyatı 2,25 TL olan 30 bin adet baskılı kase, adet başına 10 TL ödenerek alındı. Adet fiyatı 3,60 TL olan roll ekmekler içinse 6 TL ödendiği tespit edildi. Belediye şirketi İZBAŞ üzerinden yapılan yapım işlerinin teknik şartnameye göre fahiş fiyatlı olduğu ve köpek mamalarının yıkılma riski olan, uygunsuz bir binada tutulduğu da görüldü. "Eros Kedi Kliniği" binasının Mayıs 2024'te kiralandığı ancak tadilat sözleşmesinin 14 ay sonra yapıldığı ortaya çıktı. Bornova Belediyesi'nin kapalı duran ve kullanılmayan boş binaya 14 ay boyunca boşu boşuna 560 bin lira kira ödeyerek kamu zararına yol açtığı ifade edildi. Ayrıca 2018'de temeli atılan 3,5 milyon TL harcanan Çocuk Dünyası projesinin halen atıl bekletildiği not düşüldü. Ömer Eşki'nin kullandığı 35 HA 1818 plakalı aracın belediyeye tahsisinin olmadığı ve resmi olmayan plaka ile kullanıldığı tespit edildiği belirtildi. Özel Kalem'e ait araca mevzuata aykırı çakar ve siren takıldığı için 103 bin TL ceza kesildiği, şoföre ise hiçbir işlem yapılmadığı ifade edildi. Raporda, doğrudan teminle yapılan alımların çoğunlukla Bornova dışındaki aynı firmalara pay edildiği, Bornova esnafının tercih edilmediği belirtildi. Fen İşleri depolarında ise tonlarca kum, taş ve çakılın müdürlükler bazında ayrılmadığı için takibinin yapılamadığı, destek hizmetleri deposunda ise stoktaki ürünlerin (yağ sökücü vb.) fiziksel sayımda eksik çıktığı belgelendi. Nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin açmak zorunda olduğu 'Kadın Konuk Evi'nin, Bornova Bele

diyesi tarafından tüm yasal zorunluluklara rağmen açılmadığı ve kanuna aykırı hareket edildiği tespit edildi.