İzmir'de bu hafta hangi etkinlikler var? İzmir, 13-19 Nisan'da tiyatrodan müzikale, konserlerden söyleşi ve atölyelere uzanan zengin bir kültür sanat programına ev sahipliği yapacak.









İzmir Devlet Opera ve Balesi, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde 13 Nisan'da "Bir Tenor Aranıyor" müzikali, 18 Nisan'da ise "Viyana Valsleri" konseri gerçekleştirecek.



İzmir Devlet Tiyatrosu hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını izleyiciyle buluşturacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde "Münasebetsiz", Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "Yalancının Resmi", Bornova Fuaye Sahnesi'nde "Böcek Oteli" sahnelenecek.





İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde 16 Nisan'da "Diyarbakır Velime ve Eyvan Gecesi" konseri verecek.



İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 17 Nisan'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) şef Antonio Pirolli yönetiminde solist Cem Babacan eşliğinde sahne alacak.



İKSF'DE SÖYLEŞİ, ATÖLYE VE SERGİLER



İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF) da hafta boyunca çeşitli etkinliklerle sanatseverleri bir araya getirecek.



"Modern Prometheus: Ateşten Algoritmaya Yapay Zekanın Evrimi ve Geleceğimiz" ile "Kağıdın Tarihi" söyleşileri 13 Nisan'da düzenlenecek.