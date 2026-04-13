CHP Ankara İl Başkanı Erkol, İzmir’i dolandırdı

1 şüphelinin ise halen firari olduğu belirtildi. 10 şüpheli hakkında kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda gözaltı kararı alındığı öğrenilirken, daha önceki kooperatif soruşturmasında kapsamında hazırlanan iddianamedeki bazı detaylar da tekrar gün yüzüne çıktı. Bilirkişi raporuna göre; S.S. İş İnsanları Gaziemir Kooperatifi ile ilgili gelir gider incelemelerinde, kooperatiflerin ve İZBETON A.Ş.'nin 40 milyon TL'yi aşan zarara uğradığı öne sürüldü.

Fırat Erkol

OĞLU DA İŞİN İÇİNDE

İddianameye göreyse, Aslanoğlu'nun ortağı olduğu şirketin 'Hayali fatura' ile tek bir inşaat yapmadan kooperatiften 100 milyon lira tahsil ettiği, Ümit Erkol ile oğlu Fırat Erkol'un kooperatifteki üyeliklerinden çıkış yaparken genel kurul kararı olmaksızın kasadan toplam 235 bin TL nakit ödeme aldıkları tespit edildi. Erkol ailesinin ayrıca, belediyenin yapımını üstlendiği kooperatiflere kayıtlı toplam 6 adet daire ve villayı üçüncü kişilere usulsüz şekilde devrettikleri öne sürüldü. Kooperatif mağdurlarının avukatı Nilgün Dağdelen'in şikayetçi olarak yer aldığı dilekçede, 'Zimmet' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl eski Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da yer aldı. Şikayet dilekçesinde şikayet edilen bazı kişilerin birbirileri ile akrabalık veya yakınlık ilişkileri olduğu da vurgulandı. Hazırlanan bilirkişi raporunda kooperatifin mali harcamalar yönünden toplamda 28 milyon 578 bin 502,47 TL zarara uğratıldığı öne sürüldü. İZBETON'un SGK harcamaları ile 11.924.011,50 TL zarara uğradığına dikkat çekilerek, toplam zararın 40,502,514,07 TL olarak belirlendiği iddia edildi.

NAKİT ÇIKIŞI

Söz konusu raporda, ayrıca Şenol Aslanoğlu'nun hem iki farklı şirkette müdür ve yetkili olduğu, hem de aynı dönemde kooperatifte denetçi olarak görev yaptığı ifade edildi. 2022 ve 2023 yıllarında Smartstart şirketi tarafından kesilen çeşitli hizmet faturaları ile Goingo Gıda'nın yemek faturalarına karşılık kooperatiften ödeme yapıldığı tespit edildi. Ayrıca 2022 yılında eşi Duygu Aslanoğlu'ndan kooperatif tarafından bir araç satın alındığı ve bu işlem karşılığında ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi. Kooperatifin kasa hareketleri incelendiğinde ise 31 Aralık 2023 tarihinde 'Virman' açıklamasıyla 104 bin TL'lik nakit çıkışı yapıldığı, bu tutarın yaklaşık 93 bin TL'lik kısmına ilişkin herhangi bir fatura ya da harcama belgesi bulunamadığı belirlendi. Mali kayıtlardaki en dikkat çekici bulgu ise yıllara göre ortaya çıkan büyük bakiye farkları oldu. 2022 yılı sonunda yaklaşık 178 bin TL, 2023 yılı sonunda 14,1 milyon TL ve 2024 yılı sonunda ise 14,17 milyon TL tutarında hesap farkı oluştuğu tespit edildi.