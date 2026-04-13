İZMİR TOPLU TAŞIMA SEFER SAATLERİ VE ÜCRETLERİ | İZBAN, ESHOT, İZMİR METRO SAATLERİ

İzmir'de toplu taşıma kullanan vatandaşlar için ESHOT otobüs saatleri ve İZBAN sefer bilgilerini araştırıyor. İşte İzmir'de İZBAN, ESHOT sefer saatleri ve ücretleri...
ESHOT OTOBÜS SAATLERİ (2026)
ESHOT otobüsleri İzmir genelinde sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar hizmet vermektedir.
Sabah sefer başlangıcı: 06.00
Yoğun saatler: 07.00 – 09.00 / 17.00 – 19.00
Gece hatları: belirli ana güzergahlarda sınırlı sefer
Hat bazlı sefer saatleri değişiklik gösterebilir.
ESHOT SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZBAN SEFER SAATLERİ (2026)
İZBAN hattı, Aliağa ile Selçuk arasında hizmet vererek İzmir'in kuzey ve güney aksını birbirine bağlar.
Sefer Başlangıç Saati: 05:20
Son İstasyona Varış Saati: 01:23
İZBAN SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR METRO SEFER BİLGİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
İZMİR TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2026
ESHOT ve İZBAN ücretleri kart tipi ve kullanım şekline göre değişmektedir.
İzmir'de tam biniş ücreti 30 TL'den 40 TL'ye, genç biniş ücreti 12,50TL'den 16,50 TL'ye, öğretmen biniş ücreti 22,15 TL'den 29,50 TL'ye yükseldi.
İZBAN'da 20 kilometreyi aşan yolculuklarda ise kilometre başına ücretlendirme tam binişlerde 1,17 TL'den 1,50 TL'ye, genç binişlerde 0,50 TL'den 0,65 TL'ye, öğretmen binişlerinde ise 0,5250 TL'den 0,65 TL'ye yükseltildi.
1 Nisan 2026 tarihi itibariyle İzmir'de hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanması planlanan ücret tarifesi de oy çokluğu ile kabul edildi. Böylelikle tam bilet 30 TL'den 35 TL'ye, genç biletin 15 TL'den 17,5 TL'ye, öğretmen bileti 20 TL'den 23,50 TL'ye yükseldi.