Bayraklı ve Buca’da TİS çıkmaza girdi

İzmir'de Bayraklı ve Buca belediyelerinde görevli memurlar, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ve ödenmeyen alacaklar nedeniyle belediye binaları önünde eylem başlattı. Bayraklı'da düşük zam dayatmasına ve Buca'da ise ödenmeyen eğitim yardımları ile tazminatlara tepki gösteren sendika temsilcileri, emekçilerin oyaladığını belirterek hakları alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Sendika temsilcileri, "Emekçiyi oyalamaktan vazgeçin" çağrısında bulundu.

"İMZA ATMAYACAĞIZ"

Bayraklı Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, aylardır süren görüşmelerden sonuç alınamamasına isyan etti. Tüm Bel- Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, Belediye Başkanı İrfan Önal ve bürokratların tutumunu eleştirerek, "Dört aydır bizi oyaladınız mı? Mali tablo iki yıl öncesinden daha kötü değil. İzmir ortalamasında TİS oranları 28 bin ile 32 bin lira bandındayken, bize iki yıl öncesinin bile altında bir rakam dayatılması dalga geçmektir. Bu sözleşmenin altına imza atmayacağız" diyerek müzakere masasının anlamını yitirdiğini vurguladı.

"SÖZLER TUTULMADI"

Benzer bir hareketlilik de Buca Belediyesi önünde yaşandı. Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek tarafından yapılan açıklamada, belediye yönetiminin sunduğu ödeme planına sadık kalmadığı ifade edildi. 2024-2025 yılı eğitim yardımları, arazi tazminatları ve 7 aydır biriken TİS alacaklarının ödenmediğini belirten Hükenek, "Belediye yönetimi ekonomik sorunları ve bütçe yetersizliğini bahane ediyor. Ancak bu gerekçeler, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan, banka borçları altında ezilen emekçinin mağduriyetini gidermiyor. Defalarca söz verdiniz ama tutmadınız. Haklarımızı alana kadar buradayız" dedi.