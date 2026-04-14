Bucalı taksiciden insanlık dersi

İzmir'in Buca ilçesinde yeni taşındığı evden ilaçlarını almak üzere dışarı çıkan ve geri dönüşte yolunu kaybederek büyük panik yaşayan 76 yaşındaki kadının imdadına bir taksi şoförü yetişti. Çevredeki vatandaşların durumu fark edip aracı durdurmasıyla yaşlı kadını taksisine alan duyarlı sürücü, hiçbir ücret talep etmeden onu güvenli bir şekilde ailesine ulaştırdı.

ODADAN ŞOFÖRE PLAKET

Buca ilçesinde ikamet eden 76 yaşındaki kadın, dönüş yolunda evinin yolunu bulamayarak kayboldu. Bu sırada yaşanan paniği fark eden duyarlı bir vatandaş, İşçievleri Taksi Durağı'na ait taksiyi durdurarak durumu anlattı. Taksi şoförü Volkan Gökbaş (46), endişe içindeki kadını öncelikle telkin ederek sakinleştirdi. Üzerinde hiç parası olmadığını ifade etmesine rağmen bu duruma kayıtsız kalmayan Gökbaş, yaşlı kadını aracına davet etti. Duyarlı sürücü, yol boyunca onunla sohbet edip adres bilgilerini toparlayarak kadını güvenli bir şekilde evine ulaştırdı ve yakınlarına sağ salim teslim etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası ise taksici Volkan Gökbaş'ı plaket ile ödüllendirdi.