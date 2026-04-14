Çeşme’de deniz manzaralı tenis kortu tartışması

Çeşme Belediyesi, Ilıca'da denize sadece 330 metre mesafedeki değerli araziye 3 adet tenis kortu inşa etmek için ihale sürecini başlattı. Halkın ortak kullanımına ayrılması gereken alanın sadece belirli bir kesime hitap eden 'lüks' bir yatırıma dönüştürülmesi eleştiri topladı. 29 Nisan'da yapılacak ihale ile duyurulan proje, kentin spor vizyonundan ziyade, kıyı şeridine yakın değerli arazilerin kullanım tercihiyle tartışma yarattı. Belediye kaynakları bu yatırımı sporun yaygınlaşması olarak pazarlasa da mahalle sakinleri ve şehir plancıları, halkın ortak kullanımına ayrılması gereken bu kadar merkezi ve denize yakın bir alanın, sadece belirli bir kesimin rağbet gösterdiği tenis sporuyla sınırlandırılmasını eleştirdi. Ayrıca projenin konumu, Çeşme'nin kronikleşen altyapı ve otopark sorunlarının ortasında "lüks bir dokunuş" olarak kalması da dikkatleri çekti.