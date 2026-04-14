Dev obruk korkusu

İzmir Tire'de, bir tarlada meydana gelen dev obruk bölge çiftçisini korkuttu. Toplam 120 dönümlük verimli tarım arazisinin yaklaşık 20 dönümünde meydana gelen dev obruk görenleri şaşkına çevirdi. Ender görülen doğa olayı, Tire- Bayındır karayolu üzerindeki Hüseyinağa köprüsü yakınlarında yaşandı. 120 dönümlük ekili tarım arazisinde son zamanlarda yer altı sularının çekilmesiyle birlikte anormallikler yaşanmaya başlandı.

HATLARA ZARAR VERDİ

Daha önce aynı bölgede küçük çaplı çöküntüler olduğu bilinmesine rağmen, geçen hafta yaşanan hareketlilikle birlikte çukurun çapı bir anda korkutucu boyutlara ulaştı. Yer sarsıntıları işliğinde genişleyen obruk arazinin içinden geçen elektrik nakil hatlarını da olumsuz etkiledi. Elektrik direkleri, oluşan devasa yarığın içine devrildi. Yörede tarım yapan çiftçiler son gelişmelerden büyük endişe duyduklarını ifade ettiler.