Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 NİSAN ÇARŞAMBA | GDZ Elektrik duyurdu: Mumları hazırlayın: İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan Çarşamba İzmir kesintisi planı...

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan Çarşamba İzmir kesintisi planı...

15 Nisan Çarşamba 2026

ALİAĞA / İZMİR

Kültür

Yalı

10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Yusuflu

Yakacık

9:00 - 17:00

Sadıkpaşa

Hatay

9:00 - 17:00

Fırınlı

Tokatbaşı

Elifli

10:00 - 11:00

BAYRAKLI / İZMİR

Çiçek

Cengizhan

Alpaslan

9:30 - 15:30

Cengizhan

10:00 - 12:00

BERGAMA / İZMİR

İncecikler

10:00 - 16:00

Narlıca

Pınarköy

Çamköy

9:00 - 17:00

Kaşıkçı

9:50 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Eğridere

Çamiçi

12:00 - 12:30

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe

Yakakent

Şirintepe

Köyiçi

9:00 - 15:00

GAZİEMİR / İZMİR

Zafer

Irmak

Binbaşı Reşatbey

Emrez

Gazi

0:00 - 0:30

Fatih

1:00 - 1:30

KARABAĞLAR / İZMİR

Uzundere

Tırazlı

Yurdoğlu

1:00 - 1:30

KEMALPAŞA / İZMİR

Sütçüler

Akalan

Beşpınar

Çambel

Mehmet Akif Ersoy

12:00 - 14:00

KİRAZ / İZMİR

Çayağzı

Altınoluk

Karaburç

Sarıkaya

9:00 - 17:00

KINIK / İZMİR

Yayakent

Sucahlı

Örtülü

Bademalan

Balaban

Çiftlikköy

İbrahimağa

Karatekeli

Kodukburun

Köseler

Musacalı

Mıstıklar

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan

Bucak

Kutlubeyler

Üçkonak

10:00 - 16:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Sığacık

10:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

İsa Bey

Barutçu

Belevi

Atatürk

Zafer

12:00 - 15:30

Barutçu

Zeytinköy

9:00 - 16:00

TİRE / İZMİR

Mahmutlar

10:00 - 12:00

URLA / İZMİR

Kalabak

10:00 - 16:00

Zeytineli

10:00 - 16:00

