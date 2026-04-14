İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 NİSAN ÇARŞAMBA | GDZ Elektrik duyurdu: Mumları hazırlayın: İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 16 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 15 Nisan Çarşamba İzmir kesintisi planı...
15 Nisan Çarşamba 2026
ALİAĞA / İZMİR
Kültür
Yalı
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Yusuflu
Yakacık
9:00 - 17:00
Sadıkpaşa
Hatay
9:00 - 17:00
Fırınlı
Tokatbaşı
Elifli
10:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek
Cengizhan
Alpaslan
9:30 - 15:30
Cengizhan
10:00 - 12:00
BERGAMA / İZMİR
İncecikler
10:00 - 16:00
Narlıca
Pınarköy
Çamköy
9:00 - 17:00
Kaşıkçı
9:50 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Eğridere
Çamiçi
12:00 - 12:30
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Yakakent
Şirintepe
Köyiçi
9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Zafer
Irmak
Binbaşı Reşatbey
Emrez
Gazi
0:00 - 0:30
Fatih
1:00 - 1:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı
Yurdoğlu
1:00 - 1:30
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler
Akalan
Beşpınar
Çambel
Mehmet Akif Ersoy
12:00 - 14:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Altınoluk
Karaburç
Sarıkaya
9:00 - 17:00
KINIK / İZMİR
Yayakent
Sucahlı
Örtülü
Bademalan
Balaban
Çiftlikköy
İbrahimağa
Karatekeli
Kodukburun
Köseler
Musacalı
Mıstıklar
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Cevizalan
Bucak
Kutlubeyler
Üçkonak
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık
10:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
İsa Bey
Barutçu
Belevi
Atatürk
Zafer
12:00 - 15:30
Barutçu
Zeytinköy
9:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Mahmutlar
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Kalabak
10:00 - 16:00
Zeytineli
10:00 - 16:00