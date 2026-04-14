İzmir’de 28 öğrenci gıdadan zehirlendi

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda kalan 28 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Olay, Pazar günü akşam saatlerinde Yıldız Mahallesi 203/38 Sokak'taki Gazi Ayşe Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.

Üniversite öğrencilerinin kaldığı 3 bloklu yurtta 28 öğrenci, akşam yemeğinin ardından rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine yurda ambulanslar sevk edildi. Öğrenciler çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan Buca'da 28 öğrencinin gıdadan zehirlendiği Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Yurdu'nda 16 Aralık 2023 tarihinde de asansör kazası yaşandığı ortaya çıktı. O tarihteki kazada; kurum içindeki asansörün yurtta kalan 1 kız öğrenci ile birlikte zemin kata düştüğü, şans eseri üniversite öğrencisi kızın ölümden döndüğü belirtildi.