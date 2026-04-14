İzmirGaz’dan ‘Su ve Susuzluk’ temalı fotoğraf yarışması

İzmir Doğalgaz şirketi, sanata ve toplumsal farkındalığa katkı sunan çalışmalarına devam ediyor. Şirketin 2011 yılından bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmasının bu yıl on üçüncüsü gerçekleştirilecek. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmanın bu yılki teması "Su ve Susuzluk" olarak belirlenirken, yarışma amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açık olacak. Yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 11 Mayıs 2026 saat 09.00 olarak açıklandı. Dereceye giren eserler için birincilik ödülü 35 bin lira, ikincilik ödülü 25 bin lira, üçüncülük ödülü ise 15 bin lira olarak belirlendi.