Ersoy, özellikle çukurlar ve uygunsuz asfalt çalışmalarının kazalara zemin hazırladığını belirterek, bu gibi durumlarda sorumluluğun hangi kuruma ait olduğunun tespit edilmesi gerektiğini ifade etti. Şehir içi yolların bakım ve güvenliğinin doğrudan belediyelerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Av. Anıl Ersoy, Karayolları Trafik Kanunu'na dikkat çekti.

İDARENİN HİZMET KUSURU

Ersoy, "Belediyeler sadece yol yapmakla değil; o yolun bakımını yapmak, uyarı levhalarını koymak ve riskleri önlemekle de yükümlüdür. Sorumluluk yalnızca yolun yapımıyla sınırlı değil; bakım, uyarı levhalarının konulması ve risklerin önlenmesini de kapsıyor. Bu, aynı zamanda anayasal bir yükümlülüktür. İzmir'in hemen her yerinde karşımıza çıkan uygunsuz asfaltlar ve derin çukurlar, idarenin hizmet kusurunu açıkça ortaya koymaktadır" diye konuştu.