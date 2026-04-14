“İzmir’in son iki yılı kayıp”

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, yerel seçimlerdeki rakibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın iki yıllık performansını değerlendirdi. Tugay'ın yönetim anlayışını ve belediye içindeki uygulamalarını eleştiren Dağ, İzmir'in kronik sorunlarının çözülmek yerine daha da derinleştiğini savundu.

İzmir'in son iki yılını "kayıp" olarak tanımlayan Dağ, gelecek 3 yıl için de umutlu olmadığını belirtti. Dağ, "İki yıl önce neredeysek oradayız. İş ve icraat anlamında atılmış bir adım görmüyoruz. Önümüzdeki 3 yılda da şapkadan tavşan çıkarabilmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Cemil Bey bu şehri ve İzmirliyi seviyorsa bugün istifa etmelidir ve o koltuğu bırakmalıdır" ifadelerini kullandı