Haberler İzmir İzmir Körfezi'nde kıyıyı yosun kapladı! İzmir'in Konak ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri, halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.









Körfez'de son yıllarda zaman zaman gözlemlenen deniz yosunları, Pasaport İskelesi civarında yeşil örtü oluşturdu.



İzmir Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.





Bu kapsamda son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplanarak bertaraf edildiği aktarıldı.



"ATIKLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKMEKTEDİR"



Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, yosunların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıklarla taşınan fosfat ve nitrat gibi besleyici elementlerin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.