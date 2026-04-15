Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi 5 silahla okul bastı! 4 ölü 20 yaralı!

Dün Şanlıurfa'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş'ta okulda benzer bir olay yaşandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
VALİDEN AÇIKLAMA
Vali Ünlüer Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan 4 can kaybı 20 yaralı olduğu bilgisi de iletildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu söyledi. Vali, saldırganın iki sınıfı hedef aldığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen 3'nün öğrenci olduğunu söyledi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği öğrenilirken olayı gerçekleştiren saldırganın öldüğünü açıkladı. Vali Ünlüer, saldırganın kullandığı silahların babasına ait olduğunu vurguladı.
BAKANLAR BÖLGEYE GİDİYOR
İçişleri bakanı Mustafa Çiftçi, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Kahramanmaraş'a gidiyor.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır." açıklamasında bulundu.
RTÜK: Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/3569 sayılı kararı doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir.