Kahramanmaraş'ta 8. sınıf öğrencisi 5 silahla okul bastı! 4 ölü 20 yaralı!

Dün Şanlıurfa 'da bir lisede yaşanan saldırının ardından bu kez Kahramanmaraş 'ta okulda benzer bir olay yaşandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Vali Ünlüer Ayser Çalık Ortaokulu'nda henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı olduğunu söyledi. Olayın çok taze olduğunu belirten Ünlüer, "Şu an bir saldırı var. Bir okulumuzda üzücü bir olay yaşandı. Yaralılarımızın olduğu bilgisi bize ulaştı. Konuyu derinlemesine araştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Öte yandan 4 can kaybı 20 yaralı olduğu bilgisi de iletildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybı ve 20 yaralı olduğunu söyledi. Vali, saldırganın iki sınıfı hedef aldığını ifade etti. Hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen 3'nün öğrenci olduğunu söyledi. Saldırganın okula 5 silah ve 7 şarjör ile geldiği öğrenilirken olayı gerçekleştiren saldırganın öldüğünü açıkladı. Vali Ünlüer, saldırganın kullandığı silahların babasına ait olduğunu vurguladı.