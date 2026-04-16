İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN CUMA | GDZ Elektrik uyardı! İzmir'in 25 ilçesinde elektrikler olmayacak

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe açıkladı. İzmir'in 25 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 17 Nisan Cuma İzmir kesintisi planı...
17 Nisan Cuma 2026
ALİAĞA / İZMİR
Çıtak
9:00 - 9:30
BALÇOVA / İZMİR
Korutürk
Teleferik
9:30 - 13:30
BAYINDIR / İZMİR
Osmanlar
Balcılar
Dernekli
10:00 - 16:00
Yakacık
Yusuflu
9:00 - 16:00
Kızılcaova
10:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
1:00 - 1:15
Osmangazi
Çay
R. Şevket İnce
Muhittin Erener
12:00 - 13:00
BERGAMA / İZMİR
Pınarköy
9:30 - 17:00
Yukarıbey Kaplan
Aşağıbey
9:30 - 17:00
İsmailli Hacılar
9:50 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova
9:30 - 15:30
Yeşilova
1:00 - 1:30
Gazi Osman Paşa
Yıldırım Beyazıt
Barbaros
Çınar
2:00 - 2:30
Evka 4
Atatürk
İnönü
1:00 - 1:15
Atatürk
1:30 - 1:45
Ergene
Kazımdirik
9:30 - 15:30
Yunus Emre
9:30 - 15:30
Yunus Emre
9:00 - 17:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar
1:00 - 1:30
Çamlıpınar
Mustafa Kemal
9:00 - 12:00
Kırklar
Doğancılar
9:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Reisdere
Ildır
Germiyan
Şifne
10:00 - 15:30
Germiyan
Yalı
Şifne
Reisdere
Ildır
Celal Bayar
9:00 - 16:00
Germiyan
9:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Güzeltepe
Köyiçi
Şirintepe
Yakakent
9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Cumhuriyet
Kabakum
Bahçeli
Kıratlı
9:00 - 17:00
Gökçeağıl
9:00 - 17:00
FOÇA / İZMİR
Yenibağarası
10:00 - 16:00
GAZİEMİR / İZMİR
Emrez
13:30 - 17:30
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
Aydın
İhsan Alyanak
1:00 - 1:30
KARABURUN / İZMİR
Yayla
Kösedere
12:00 - 18:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Yamanlar
Sancaklı
10:00 - 16:00
Bahçelievler
10:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Kamberler
Yenikurudere
Bayramlı
9:00 - 11:00
Kuyucak
Yenmiş
Ansızca
4:00 - 8:00
KİRAZ / İZMİR
Çayağzı
Karaburç
Sarıkaya
Altınoluk
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Kuyucak
12:00 - 15:00
Karakuyu
Çakaltepe
9:00 - 12:00
Barbaros
Akçaköy
Dereköy
Görece Cumhuriyet
9:00 - 13:00
Oğlananası Atatürk
Oğlananası Cumhuriyet
MENEMEN / İZMİR
Yeşil Pınar
Gölcük
İncirli Pınar
9:00 - 15:00
Mermerli
Kasımpaşa
9:00 - 15:00
NARLIDERE / İZMİR
Ilıca
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi
Büyükavulcuk
Gerçekli
Küçükavulcuk
Ocaklı
9:00 - 15:00
Ovakent
Mescitli
Bademli
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Orhanlı
Kavakdere
9:00 - 16:00
SELÇUK / İZMİR
Şirince
9:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Işıklar
9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Özbey
Kaplancık
9:00 - 16:00
Ertuğrul
9:00 - 13:00
Türkmenköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Atatürk10:00 - 16:00