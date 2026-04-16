  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 17 NİSAN CUMA | GDZ Elektrik uyardı! İzmir'in 25 ilçesinde elektrikler olmayacak

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik saat verdi. İzmir'in 25 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 17 Nisan Cuma İzmir kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe açıkladı. İzmir'in 25 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 17 Nisan Cuma İzmir kesintisi planı...

17 Nisan Cuma 2026

ALİAĞA / İZMİR

Çıtak

9:00 - 9:30

BALÇOVA / İZMİR

Korutürk

Teleferik

9:30 - 13:30

BAYINDIR / İZMİR

Osmanlar

Balcılar

Dernekli

10:00 - 16:00

Yakacık

Yusuflu

9:00 - 16:00

Kızılcaova

10:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Doğançay

1:00 - 1:15

Osmangazi

Çay

R. Şevket İnce

Muhittin Erener

12:00 - 13:00

BERGAMA / İZMİR

Pınarköy

9:30 - 17:00

Yukarıbey Kaplan

Aşağıbey

9:30 - 17:00

İsmailli Hacılar

9:50 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Yeşilova

9:30 - 15:30

Yeşilova

1:00 - 1:30

Gazi Osman Paşa

Yıldırım Beyazıt

Barbaros

Çınar

2:00 - 2:30

Evka 4

Atatürk

İnönü

1:00 - 1:15

Atatürk

1:30 - 1:45

Ergene

Kazımdirik

9:30 - 15:30

Yunus Emre

9:30 - 15:30

Yunus Emre

9:00 - 17:00

BUCA / İZMİR

Doğancılar

1:00 - 1:30

Çamlıpınar

Mustafa Kemal

9:00 - 12:00

Kırklar

Doğancılar

9:00 - 17:00

ÇEŞME / İZMİR

Reisdere

Ildır

Germiyan

Şifne

10:00 - 15:30

Germiyan

Yalı

Şifne

Reisdere

Ildır

Celal Bayar

9:00 - 16:00

Germiyan

9:00 - 16:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Güzeltepe

Köyiçi

Şirintepe

Yakakent

9:00 - 15:00

DİKİLİ / İZMİR

Salihler

Cumhuriyet

Kabakum

Bahçeli

Kıratlı

9:00 - 17:00

Gökçeağıl

9:00 - 17:00

FOÇA / İZMİR

Yenibağarası

10:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Emrez

13:30 - 17:30

KARABAĞLAR / İZMİR

Peker

Aydın

İhsan Alyanak

1:00 - 1:30

KARABURUN / İZMİR

Yayla

Kösedere

12:00 - 18:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Yamanlar

Sancaklı

10:00 - 16:00

Bahçelievler

10:00 - 16:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Kamberler

Yenikurudere

Bayramlı

9:00 - 11:00

Kuyucak

Yenmiş

Ansızca

4:00 - 8:00

KİRAZ / İZMİR

Çayağzı

Karaburç

Sarıkaya

Altınoluk

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Kuyucak

12:00 - 15:00

Karakuyu

Çakaltepe

9:00 - 12:00

Barbaros

Akçaköy

Dereköy

Görece Cumhuriyet

9:00 - 13:00

Oğlananası Atatürk

Oğlananası Cumhuriyet

MENEMEN / İZMİR

Yeşil Pınar

Gölcük

İncirli Pınar

9:00 - 15:00

Mermerli

Kasımpaşa

9:00 - 15:00

NARLIDERE / İZMİR

Ilıca

9:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi

Büyükavulcuk

Gerçekli

Küçükavulcuk

Ocaklı

9:00 - 15:00

Ovakent

Mescitli

Bademli

9:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Orhanlı

Kavakdere

9:00 - 16:00

SELÇUK / İZMİR

Şirince

9:00 - 12:00

TİRE / İZMİR

Işıklar

9:00 - 16:00

TORBALI / İZMİR

Özbey

Kaplancık

9:00 - 16:00

Ertuğrul

9:00 - 13:00

Türkmenköy

10:00 - 16:00

URLA / İZMİR

Atatürk

10:00 - 16:00
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA