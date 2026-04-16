İzmir’de dijital dolandırıcılık alarmı! İzmirli avukatın adıyla vatandaşlara tuzak kurdular





"HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"



Web sitesindeki profil fotoğrafının kopyalanarak dolandırıcılar tarafından kullanıldığını ve vatandaşlardan haksız kazanç talep edildiğini belirten Avukat Sancaktar Devlet Özkul, "Fotoğrafım klonlanarak çeşitli hatlarda WhatsApp profili yapılıyor ve vatandaşlara, 'Biz ceza avukatıyız, uzlaştırmacıyız. Hakkınızda bir dosya var, para yollarsanız kapatacağız' denilerek ulaşılıyor. Benim ismimi çağrıştırsın diye kasıtlı olarak farklı isimler kullanılarak vatandaş mağdur edilmeye çalışılıyor. İnsanlar web sitemize girip bize ulaştığında, hiçbir avukatın, hakimin, savcının veya polisin para isteme hakkı olmadığını anlatıyoruz. Bize ulaşanlara ilk olarak herhangi bir ödeme yapıp yapmadıklarını soruyor, eğer para vermedilerse rahatlayarak emniyete haber vermelerini söylüyoruz ancak para verilmişse durumun üzücü olduğunu ve dolandırıldıklarını belirterek hukuki sürecin takipçisi olmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"OLAYIN BİZZAT MAĞDURU DA BİZ OLUYORUZ"



Bu dolandırıcılık faaliyetlerinin doğrudan mağduru olduğunu ve mesleki itibarının zedelenmeye çalışıldığını vurgulayan Avukat Özkul, "Konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Gelişen teknoloji çağında bilişimin hızına yetişmek zor olsa da devletimizle birlikte bu suçların önüne geçmeye ve şüpheli şahısların yakalanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Dolandırıcılık nedeniyle farklı şehirlerden birçok kişi tarafından aranıyoruz. Bu durum bıkkınlık derecesine gelse de her aramada vatandaşlarımıza yardımcı olmayı ve mağduriyetlerine engel olmayı bir vatandaşlık görevi biliyoruz. Nitekim ismimizin ve profil fotoğrafımızın yanlış yerlerde kullanılıp başka bir şekilde lanse edilmesi nedeniyle olayın bizzat mağduru da biz oluyoruz" şeklinde konuştu.



"MESAJ GÖNDERENLERE ASLA İTİBAR ETMEYİN"



Vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı son derece bilinçli ve uyanık olması gerektiğinin altını çizen Avukat Özkul, "'Davanız var' denilerek sizden para isteyenlere kesinlikle ödeme yapmayın ve durumu teyit etmek için UYAP Vatandaş portalını kullanın. Tapu, nüfus veya adli mercilerle ilgili bir işlemden ötürü aranıyorsanız doğrudan ilgili kurumlara başvurun. Hiçbir devlet görevlisinin veya avukatın bu yöntemle para istemesi mümkün değildir; zira avukatlar yalnızca tarafı oldukları davanın kişileriyle iletişim kurarlar. Kendilerini avukat, arabulucu veya uzlaştırmacı olarak tanıtıp sizden maddi kazanç elde etmek amacıyla mesaj gönderenlere ve iletişime geçenlere asla itibar etmeyin" diyerek sözlerini tamamladı.

