İZMİR HAVA DURUMU 17 NİSAN CUMA | Meteoroloji uyardı! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ UYARISI

Akşam saatlerine doğru hava sıcaklığı düşüşe geçiyor. 18.00 – 21.00 arasında sıcaklık 19 dereceye gerilerken, nem oranı yüzde 74'e kadar çıkıyor.

Gece saatlerinde ise dikkat edilmesi gereken önemli bir gelişme var. 21.00 – 24.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 15 dereceye kadar düşerken, nem oranının yüzde 86'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: HAFTA SONU DAHA DENGELİ

İzmir'de önümüzdeki 5 günlük hava tahminine göre:

18 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C - 22°C

19 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C - 21°C

20 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C - 22°C

21 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 11°C - 25°C