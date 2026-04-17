İZMİR HAVA DURUMU 17 NİSAN CUMA | Meteoroloji uyardı! İzmir’de bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de 17 Nisan Cuma günü itibarıyla hava durumu verileri, kent genelinde çok bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağını ve akşam saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışın etkili olabileceğini gösteriyor. Özellikle Konak ilçesinde ölçülen anlık veriler, gün içindeki hava değişimlerine dair önemli ipuçları sunuyor.
SABAH SAATLERİNDE ILIK VE ÇOK BULUTLU HAVA
Sabah 08.50 itibarıyla İzmir Konak'ta hava sıcaklığı 14,8°C olarak ölçüldü. Nem oranı %66 seviyesinde seyrederken, rüzgarın ortalama 20 km/sa hızla estiği kaydedildi. Atmosfer basıncı 1004,8 hPa olarak ölçülürken, gün doğumu saat 06:33'te gerçekleşti.
Sabah saat 06.00 ile 09.00 arasında sıcaklık 17°C civarında seyrederken, çok bulutlu hava etkisini sürdürdü. Nem oranı ise %71'e kadar çıktı.
ÖĞLE SAATLERİNDE SICAKLIK 23 DERECEYE KADAR YÜKSELİYOR
Öğle saatlerine doğru İzmir'de hava sıcaklığının artış göstermesi bekleniyor. 12.00 – 15.00 saatleri arasında sıcaklık 23°C'ye kadar yükselirken, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak.
Bu saat diliminde nem oranı %66 civarında ölçülürken, rüzgar hızının ortalama 11 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor. Günün en sıcak saatlerinin bu aralıkta yaşanacağı tahmin ediliyor.
AKŞAM SAATLERİNDE YAĞIŞ UYARISI
Akşam saatlerine doğru hava sıcaklığı düşüşe geçiyor. 18.00 – 21.00 arasında sıcaklık 19 dereceye gerilerken, nem oranı yüzde 74'e kadar çıkıyor.
Gece saatlerinde ise dikkat edilmesi gereken önemli bir gelişme var. 21.00 – 24.00 saatleri arasında gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu saatlerde sıcaklık 15 dereceye kadar düşerken, nem oranının yüzde 86'ya ulaşacağı tahmin ediliyor.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ: HAFTA SONU DAHA DENGELİ
İzmir'de önümüzdeki 5 günlük hava tahminine göre:
18 Nisan Cumartesi: Çok bulutlu, sıcaklık 11°C - 22°C
19 Nisan Pazar: Parçalı bulutlu, sıcaklık 10°C - 21°C
20 Nisan Pazartesi: Parçalı bulutlu, sıcaklık 9°C - 22°C
21 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, sıcaklık 11°C - 25°C