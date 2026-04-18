İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde skandal! Cemil Tugay söz vermeden oturumu kapattı! AK Parti grubundan sert cevap...

EĞER CESARETİ VARSA MAYIS AYINDA MECLİSE GELSİN...

Cemil Tugay'a hitaben sert sözlerini sürdüren Hakan Yıldız, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü, "Sayın başkan, genel sekreterimiz ve milletvekillerimiz hakkında da iddialar ortaya attı. Ben de grup başkan vekili olarak açıkça şunu söyledim: "İspatlayın, ben görevimi bırakayım; ispatlayamazsanız siz bırakacak mısınız?" Bugün bir başka iddia daha gündeme geldi. Ceyda Hanım'ın vefat eden aile ziyaretiyle ilgili konuşmasında farklı bir anlatım sundu. Oysa söz konusu ziyaret cumartesi günü, insani ve manevi yönü yüksek bir şekilde gerçekleşmiştir. Biz de bu ziyaretin ardından pazartesi günü mecliste konuyu gündeme taşıdık. Tüm bu yaşananlar karşısında açık bir çağrıda bulunuyorum: Eğer cesareti varsa, mayıs ayında meclise gelsin. Ortaya attığı tüm iddiaları belgeleriyle tek tek konuşalım. İzmir'i iki yıldır nasıl yönetemediğini, bürokrasinin kendisini nasıl hatalara sürüklediğini ve bu süreçlerin kente nasıl zarar verdiğini açıkça ortaya koyalım. Ancak maalesef kendisi kartondan kahraman. Niye? Hem kürsüde "sizi dinleyeceğim" diyeceksiniz, sizi nezaketle bekleyen iki grup başkan vekili söz talep ettiğinde de yeterlilik önergesi vereceksiniz.