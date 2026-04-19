İZSU'dan İzmir'in o ilçelerine su kesintisi uyarısı 19 Nisan Pazar

İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 19 NİSAN PAZAR
BAYINDIR BIYIKLAR, HACI BEŞİR
19.04.2026 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
GÜZELBAHÇE ÇAMLI, YELKİ
19.04.2026 saat 09:55 ile 12:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK BOZKURT, KONAK, ODUNKAPI, YILDIZ
19.04.2026 saat 11:01 ile 13:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN CUMHURİYET, GAZİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUS
19.04.2026 saat 10:03 ile 16:03 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
19.04.2026 saat 09:39 ile 13:52 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.